В Южной Осетии обратили внимание на лабораторию Лугара в Тбилиси

В КГБ РЮО заявили, что отмечены попытки собрать биопробы у граждан Южной Осетии

Комитет государственной безопасности Южной Осетии обращает внимание граждан Республики на тот факт, что в РЮО, благодаря предпринимаемым мерам, не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, в то время, как в соседней Грузии с каждым днём всё больше заболевших, на карантине находится более пяти тысяч человек, а эпидемиологическая обстановка ухудшается.

Всё больше случаев заражения среди военнослужащих сил обороны Грузии, в связи с чем все подразделения переведены на казарменное положение, а в военном госпитале города Гори объявлена карантинная зона.

«На этом фоне особое беспокойство вызывает функционирование в странах Южного Кавказа американских биологических лабораторий, проводящих секретные эксперименты с вирусами, вызывающими смертельные заболевания. Большую угрозу представляет деятельность т.н. «исследовательского центра общественного здоровья им. Р. Лугара», созданного при прямом участии бывшего президента Грузии М. Саакашвили и напрямую аффилированного с грузинскими и американскими спецслужбами»,

– говорится в сообщении пресс-службы КГБ РЮО.

В КГБ отмечают, что этот центр, расположенный в черте Тбилиси, представляет реальную биологическую опасность не только для грузин, но и для населения всех соседних стран – Южной Осетии, Абхазии, Армении, Азербайджана, России, Турции и Ирана.

И хотя в Тбилиси много раз говорили о том, что лаборатория Лугара осуществляет исключительно мирную деятельность, направленную на борьбу с опасными эпидемиями, в Южной Осетии предполагают, что разработки этой лаборатории вполне могут быть использованы для обострения эпидемиологической обстановки как в РЮО, так и в Абхазии.

«По имеющимся в КГБ сведениям, американские и грузинские специалисты, ведущие работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях, предпринимают попытки осуществить сбор биологических образцов (проб) на COVID-19 у граждан РЮО. В связи с невозможностью реализовать данные мероприятия на территории Южной Осетии, не исключается возможность забора биоматериалов у потенциальных нарушителей режима госграницы»,

– отмечается в сообщении.

В КГБ предупреждают – есть все предпосылки для того, чтобы преднамеренно инфицировать граждан РЮО с целью вызвать эпидемию коронавируса в Республике. И предлагают правительству Грузии взять под жёсткий контроль «центр им. Р. Лугара», в частности – работающих там американских вирусологов, чтобы «не допустить искусственного расширения масштабов и границ коронавируса».

А граждан Южной Осетии КГБ Республики призывает не соглашаться на предложения грузинской стороны принимать участие в любых медицинских исследованиях.