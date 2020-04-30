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В Южной Осетии обратили внимание на лабораторию Лугара в Тбилиси

30 апреля 2020, 14:10  •  34 • Война
В КГБ РЮО заявили, что отмечены попытки собрать биопробы у граждан Южной Осетии
Комитет государственной безопасности Южной Осетии обращает внимание граждан Республики на тот факт, что в РЮО, благодаря предпринимаемым мерам, не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, в то время, как в соседней Грузии с каждым днём всё больше заболевших, на карантине находится более пяти тысяч человек, а эпидемиологическая обстановка ухудшается.
Всё больше случаев заражения среди военнослужащих сил обороны Грузии, в связи с чем все подразделения переведены на казарменное положение, а в военном госпитале города Гори объявлена карантинная зона.
«На этом фоне особое беспокойство вызывает функционирование в странах Южного Кавказа американских биологических лабораторий, проводящих секретные эксперименты с вирусами, вызывающими смертельные заболевания. Большую угрозу представляет деятельность т.н. «исследовательского центра общественного здоровья им. Р. Лугара», созданного при прямом участии бывшего президента Грузии М. Саакашвили и напрямую аффилированного с грузинскими и американскими спецслужбами»,
– говорится в сообщении пресс-службы КГБ РЮО.
В КГБ отмечают, что этот центр, расположенный в черте Тбилиси, представляет реальную биологическую опасность не только для грузин, но и для населения всех соседних стран – Южной Осетии, Абхазии, Армении, Азербайджана, России, Турции и Ирана.
И хотя в Тбилиси много раз говорили о том, что лаборатория Лугара осуществляет исключительно мирную деятельность, направленную на борьбу с опасными эпидемиями, в Южной Осетии предполагают, что разработки этой лаборатории вполне могут быть использованы для обострения эпидемиологической обстановки как в РЮО, так и в Абхазии.
«По имеющимся в КГБ сведениям, американские и грузинские специалисты, ведущие работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях, предпринимают попытки осуществить сбор биологических образцов (проб) на COVID-19 у граждан РЮО. В связи с невозможностью реализовать данные мероприятия на территории Южной Осетии, не исключается возможность забора биоматериалов у потенциальных нарушителей режима госграницы»,
– отмечается в сообщении.
В КГБ предупреждают – есть все предпосылки для того, чтобы преднамеренно инфицировать граждан РЮО с целью вызвать эпидемию коронавируса в Республике. И предлагают правительству Грузии взять под жёсткий контроль «центр им. Р. Лугара», в частности – работающих там американских вирусологов, чтобы «не допустить искусственного расширения масштабов и границ коронавируса».
А граждан Южной Осетии КГБ Республики призывает не соглашаться на предложения грузинской стороны принимать участие в любых медицинских исследованиях.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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