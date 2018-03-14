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В Южной Корее в коррупции обвинили пятого президента по счету

14 марта 2018, 08:39  •  107 • Политика
Экс-президента Южной Кореи обвинили в коррупции, сообщили СМИ
Сегодня утром южнокорейское агентство Ренхап сообщило о том, что экс-президенту страны Ли Мён Бак, который возглавлял государство с 2008 по 2013, предъявлено обвинение в коррупции.
Известно, что Ли Мён Бак вызовут в прокуратуру, и, скорее всего, это произойдет уже сегодня. В ведомстве Ли Мён Бак даст показания. Отметим, что это уже пятый по счету южнокорейский лидер, который проходит по уголовному делу. Всего, напомним, у Южной Кореи - было семь президентов.
Кстати сейчас ожидается решение по делу экс-президента Пак Кын Хе, которую арестовали в прошлом году. Ей предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе в коррупции, взяточничестве и превышении должностных полномочий. Прокуратура требует для Пак Кын Хе 30 лет тюрьмы.

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