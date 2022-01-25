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В ЮВО России начаты военные учения: На полигоны направлено 6 тысяч военнослужащих

25 января 2022, 16:55  •  160 • Политика
Командование Южного военного округа подняло по тревоге на учения более шести тысяч военнослужащих.
Военнослужащие Южного военного округа подняты по тревоге для проверки боеготовности личного состава.
"Воинские части ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения", - заявил во вторник, 25 января, начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
В Минобороны России уточнили, что по плану проверки соединения и воинские части совершат марши комбинированным способом на общевойсковые полигоны. Полигоны для прохождения учений находятся на серьёзном удалении от пунктов постоянной дислокации, где войска приступят к отработке учебно-боевых задач, передаёт РИА Новости.
По тревоге поднято более шести тысяч солдат и офицеров. В пресс-службе подчеркнули, что в ходе учений будут отработаны действия в составе тактических групп, также будут проведены боевые стрельбы.
Командующий ЮВО Александр Дворников в приказе подчеркнул, что "в едином замысле оперативной обстановки выполнят задачи соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии, ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии".
Целью учений станет проверка и оценка способности командиров батальонов и соединений организовывать управление разными родами войск.

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