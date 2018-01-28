Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Польша отрабатывает заказ США на конфронтацию с Россией и Евросоюзом
В Литве отказались от антивирусов Касперского
"Дилетант чуть все не испортил": Британская разведка пришла в ярость о...
Россия не для всех
Главная / В мире

В Йемене сепаратисты захватили правительство

28 января 2018, 15:54  •  299 • В мире
Хуситы захватили штаб-квартиру правительства Йемена
Стало известно о том, что сейчас в йеменском Адене сепаратисты захватили ряд госучреждений. Сообщается также, что они ворвались в штаб-квартиру правительства. Информацию об этом передают местные СМИ со ссылкой на силовиков.
Отметим, что столкновения между хуситами и силовиками начались сразу после того как истек срок ультиматума, который сепаратисты выдвигали действующему правительству. В частности, они требовали полной отставки всех руководящих чиновников и правителей.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший президент Йемена Али Абдалла Салех был убит 4 декабря в столице страны Сане в результате столкновений между его сторонниками и контролирующими город шиитскими повстанцами движения "Ансар Аллах", которых обычно называют хуситами, по имени основателя движения Хусейна аль-Хуси и его младшего брата - нынешнего руководителя "Ансар Аллах" и фактического правителя Йемена Абдул-Малика аль-Хуси.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

299
Источник
Похожие новости
28 января 2018, 12:39
Наводнение в Париже: Лувр затоплен, метро не работает, крысы атакуют город
28 января 2018, 02:39
«Абсолютно незаконные»: в Минэнерго России ответили на введение Вашингтоном персональных санкций
28 января 2018, 19:09
Порошенко списал свой "прогул" церемонии памяти героев Крут на шторм

28 января 2018, 12:39
Не стреляют и не летают: Пентагон нашел тысячи дефектов у самолетов F-35
28 января 2018, 19:09
Польша отрабатывает заказ США на конфронтацию с Россией и Евросоюзом
28 января 2018, 15:54
В Йемене сепаратисты захватили правительство
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 января 2018, 05:39
"Северный поток" добил украинскую энергетику уже в январе
23 января 2018, 18:39
«Я ужасный человек»: в Москве студент убил свою возлюбленную и покончил с собой
28 января 2018, 09:24
Киев нашёл на кого списать все неудачи Украины в Европе
22 января 2018, 10:09
«Идлибский гадюшник» и Африн как жестокий урок для Москвы и Дамаска. Секреты обороны YPG и подлый план Эрдогана
24 января 2018, 04:39
Греф и Кудрин грозят превратить Россию в территорию социального ада
22 января 2018, 13:24
На Украине "обиженные военные" подчистую разграбили секретный бункер
25 января 2018, 00:09
Украина не станет ограничиваться Крымом и Донбассом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.