В Йемене сепаратисты захватили правительство

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Хуситы захватили штаб-квартиру правительства Йемена

Стало известно о том, что сейчас в йеменском Адене сепаратисты захватили ряд госучреждений. Сообщается также, что они ворвались в штаб-квартиру правительства. Информацию об этом передают местные СМИ со ссылкой на силовиков.

Отметим, что столкновения между хуситами и силовиками начались сразу после того как истек срок ультиматума, который сепаратисты выдвигали действующему правительству. В частности, они требовали полной отставки всех руководящих чиновников и правителей.

Напомним, ранее сообщалось, что б ывший президент Йемена Али Абдалла Салех был убит 4 декабря в столице страны Сане в результате столкновений между его сторонниками и контролирующими город шиитскими повстанцами движения "Ансар Аллах", которых обычно называют хуситами, по имени основателя движения Хусейна аль-Хуси и его младшего брата - нынешнего руководителя "Ансар Аллах" и фактического правителя Йемена Абдул-Малика аль-Хуси.