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В Японском море продолжают искать волгоградского летчика Вячеслава Астаева

22 января 2019, 16:54  •  85 • В России

Авиакатастрофа над Татарским проливом произошла 18 января, а родные Вячеслава Астаева в Волгограде до сих пор ничего не знают о судьбе сына. Не находят себе места, и волнуются, что поисковую операцию могут свернуть. За эти дни им никто не позвонил – связь военные держат с женой Вячеслава. Напомним, он был за штурвалом одного из двух самолетов-истребителей СУ-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО. Окончательную версию событий должна озвучить специальная комиссия Минобороны.

Двух пилотов нашли запутавшимися в стропах парашюта рядом с их спасательными плотами – либо они разбились от удара о воду, либо замерзли в воде, когда так и не смогли взобраться на плот. Штурману из второго СУ удалось выжить – его заметили, когда он выстрелил из сигнальной ракеты. А вот командира Вячеслава Астаева до сих пор ищут. Минобороны сообщает о продолжающейся поисковой операции.

ПО СТОПАМ ОТЦА

Пропавший летчик родился и вырос в Волгограде, здесь живут его родители. Они не теряют надежду, что сын еще жив. Чудеса случаются.

- Мы в полном неведении, что происходит, - говорит Василий Астаев, отец Вячеслава. - Министерство обороны с нами не связывалось. Его Жена Оля звонит, старается держать нас в курсе. Но ей тоже мало, что известно. Она сидит в Хурбе (город в Хабаровском крае) с двумя детьми и ждет новостей. Но до нас дошли слухи, что поисковую операцию прикрыли. Очень хочется знать правду.

Василий Астаев сам летчик, подполковник в отставке. Поэтому после школы сын решил идти по стопам отца – поступил в Качинское летное училище. Но училище объединили и перенесли в Армавир, а затем в Краснодар. Там Вячеслав его и заканчивал.

Он участвовал в 4 спецоперациях в Сирии, это настоящий боевой летчик с сильным характером. На днях Ольге принесли Орден Мужества – уже вторую награду Вячеслава Астаева за Сирию.

Вячеслав "пересел" на СУ-34 два года назад.Фото: Борис КОКУРИН

«ПАП, ВСЕ ХОРОШО»

Кстати, Вячеслав дружил и учился вместе Сергеем Солнечниковым, героем России, погибшим во время ЧП под Белогорском (чтобы спасти солдат-срочников, командир Солнечников бросился и закрыл собой гранату). Родители Сергея и Вячеслава дружат между собой. И сейчас Александр Солнечников переживает за Славу как за родного сына. Когда-то Слава первым узнал о трагической гибели товарища и очень переживал случившееся.

- Последний раз я разговаривал с сыном в свой день рождения – 14 января. Слава сам позвонил, поздравил, сказал как обычно: «Пап, все хорошо». Он был не из болтливых. Сейчас нам хочется знать правду, а не сидеть в неведении, - говорит Василий Астаев.

"Комсомолка" связалась с женой Вячеслава Астаева. Она рассказала, что поиски не прекращались.

- Я добилась того, чтобы до меня доводилась информация в оперативном режиме. Так же добилась, чтобы осматривали не только водную часть. Завтра начнут облет береговой линии. Знакомые, живущие в прибрежных районах, подтвердили, что Славу действительно ищут. Корабли курсируют круглосуточно, как военные, так и штатские. Облет территории ведут только в светлое время суток, - поделилась последними новостями с "КП-Волгоград" Ольга Астаева.

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