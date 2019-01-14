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В японском МИД опровергли сообщения об отказе от пресс-конференции в Москве

14 января 2019, 10:54  •  44 • Политика
Японский МИД опроверг информацию об отказе от российско-японской пресс-конференции в Москве.
МИД Японии отрицает, что Токио отказался от пресс-конференции по итогам переговоров в Москве министров иностранных дел двух стран. Информацию об этом передает японский телеканал NHK.
Напомним, ранее сообщалось, что японская сторона попросила не проводить совместную российско-японскую пресс-конференцию по итогам переговоров. Причем произошло это, по сообщениям, накануне двусторонних переговоров.
"На этот раз будет не просто обычная встреча глав МИД, а переговоры, - цитирует телеканал NHK официального представителя японского МИД. - С японской стороны отказа не было".
Ранее напомним, сообщалось, что переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова с главой МИД Японии Таро Коно назначены на 14 января в Москве.

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