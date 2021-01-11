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В Японию завезли бразильский COVID-19: Выявлено уже четверо инфицированных

11 января 2021, 22:15  •  39 • В мире
В Японию завезли бразильский COVID-19. На территории страны выявлено четверо людей, инфицированных новым штаммом. Начинает распространяться и британская мутация.
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния сообщило на своём сайте о четверых людях, которые в Японию завезли бразильский COVID-19. Двое из них - несовершеннолетние. Все заражённые прибыли в страну самолётом, который приземлился в аэропорту Ханэда (Токио).
У одного из детей повышенная температура. О симптомах остальных больных не сообщается. По данным агентства Kyodo, которое приводит слова директора Национального института инфекционных болезней Японии Такадзи Вакиту, штамм, завезённый из Бразилии, имеет существенные отличия от вариаций из ЮАР и Великобритании. Два последних также уже курсируют на территории Страны восходящего солнца.
О массовом распространении речи пока не идёт, однако новый штамм получили уже двое японцев, которые пообедали вместе с 30-летним мужчиной, недавно посещавшим Британию.
В январе в Японии произошёл взрыв заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ежедневно регистрируется примерно на 1,5 тысячи больше случаев, чем накануне. С начала пандемии COVID-19 был обнаружен у 288,8 тысячи граждан. Почти четыре тысячи человек умерли.
В столице и её пригородах, где в общей сложности проживают 37,2 миллиона человек, как минимум до 7 февраля будет действовать режим чрезвычайной ситуации. В префектуре Миядзаки, что в юго-западной части Японии, также власти ввели режим ЧС. Пока его завершение намечено на 22 января.

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