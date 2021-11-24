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В Японии заговорили о войне после учений России на Курилах: "Это очень опасно"
24 ноября 2021, 20:35 • 119 • Политика
Читатели японской газеты Yomiuri призывают к строительству военных баз после учений России на Южный Курилах.
Военные учения войск России на Курильских островах с применением ракетных систем С-300В4 взбудоражили читателей газеты Yomiuri в Японии.
Минобороны России провело учения в понедельник, 22 ноября. В ходе манёвров отрабатывалось отражение авианалёта с участием ЗРК. Россия этими учениями пыталась "продемонстрировать свой высокий уровень противовоздушного потенциала на Южных Курилах", отметило японское издание.
"Скоро российские ядерные ракеты уничтожат Японию", - утверждает читатель.
"Что происходит?! Это очень опасно, с учётом того, что радиус действия С-300ВМ составляет 400 километров", - пишет другой.
- полагает читатель.
"Войскам Японии надо строить новые военные базы на Сенкаку и проводить военные учения рядом с Сахалином!" - утверждает комментатор.
"Пока Япония молчит, на её территории уже появились ракеты!" - написал один из комментаторов.
Между Россией и Японией после Второй мировой войны так и не был заключён мирный договор, Япония предъявлет территориальные претензии на Южные Курилы. Россия не намерена обсуждать свой суверенитет над островами.
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