В Японии заговорили о войне после учений России на Курилах: "Это очень опасно"

Читатели японской газеты Yomiuri призывают к строительству военных баз после учений России на Южный Курилах.

Военные учения войск России на Курильских островах с применением ракетных систем С-300В4 взбудоражили читателей газеты Yomiuri в Японии.

Минобороны России провело учения в понедельник, 22 ноября. В ходе манёвров отрабатывалось отражение авианалёта с участием ЗРК. Россия этими учениями пыталась "продемонстрировать свой высокий уровень противовоздушного потенциала на Южных Курилах", отметило японское издание.

"Скоро российские ядерные ракеты уничтожат Японию", - утверждает читатель.

"Что происходит?! Это очень опасно, с учётом того, что радиус действия С-300ВМ составляет 400 километров", - пишет другой.

Чтобы вернуть территории, необходимо построить на Хоккайдо множество баз, как на Окинаве, и начать войну против России,

- полагает читатель.

"Войскам Японии надо строить новые военные базы на Сенкаку и проводить военные учения рядом с Сахалином!" - утверждает комментатор.

"Пока Япония молчит, на её территории уже появились ракеты!" - написал один из комментаторов.

Между Россией и Японией после Второй мировой войны так и не был заключён мирный договор, Япония предъявлет территориальные претензии на Южные Курилы. Россия не намерена обсуждать свой суверенитет над островами.