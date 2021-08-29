В Японии забили тревогу из-за "почерневшей" вакцины из США

Вакцина американской компании Moderna снова вызвала опасения - на этот раз в Японии. Там сразу из нескольких центров вакцинации от коронавируса поступили тревожные сообщения о странных примесях чёрного цвета в ампулах с препаратом.

В одной из партий вакцины производства компании Moderna, США, поступившей в Японию, были обнаружены инородные примеси. Очередное сообщение пришло из города Наха, который является административным центром префектуры Окинава.

Там в ходе вакцинации медики заметили, что в одной из ампул и в двух шприцах с американской вакциной присутствовали примеси чёрного цвета. Специалисты решили проверить все ампулы с препаратом и нашли ещё одну подозрительную ампулу - в ней были примеси розового цвета.

Сообщается, что препаратом из этой партии привили порядка 400 человек. Медики утверждают, что вакцина, которой делали прививки, не имела примесей, но отмечают, что оценивали чистоту шприцов и ампул только визуально. Пока о жалобах привитых на здоровье не сообщается.

Ранее Минздрав Японии приостановил вакцинацию от коронавируса препаратом от Moderna из-за обнаруженных в нескольких дозах примесей. Как сообщает агентство Kyodo, сообщения о примесях в несколько миллиметров поступили из восьми центров вакцинации в пяти префектурах - Айти, Гифу, Ибараки, Сайтама и Токио. Японский производитель лекарств Takeda Pharmaceutical Co., который отвечает за продажи и распространение вакцины Moderna в стране, заявил о приостановке использования около 1,63 миллиона доз.