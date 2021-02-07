В Японии вновь объявили российские Курилы "захваченной" территорией

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В Токио хотят решить вопрос с островами как можно скорее

В Японии 7 февраля проходит съезд в так называемый День северных территорий. Во время мероприятия не обошлось без заявлений о том, что Страна восходящего солнца намерена "вернуть" Курильские острова и заключить с Россией мирный договор.

Так, глава МИД Тосимицу Мотэги во время онлайн-обращения к съезду заявил, что проблема "северных территорий", как в Японии называют наши острова, самая сложная. С ней, по его словам, необходимо в кратчайшие сроки разобраться, передает РИА "Новости".

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сожалеет о том, как сложилась ситуация. Глава правительства отметил, что Токио намерен продолжать и дальше вести диалог с Москвой по вопросу Итурупа, Кунашира, Шикотана и острова группы Хабомаи на основе договоренностей, к которым две страны пришли на саммите в Сингапуре в 2018 году, говорится в материале Jiji.com.



Как пишет РИА "Новости", в этом году в повестку съезда вернули упоминание о том, что Курильские острова были "захвачены". При этом японцы не стали уточнять страну, которая, по их мнению, это сделала. О том, что "северные территории" оказались в "оккупации", сказал с трибуны съезда представитель от молодежи Юя Сато. Во время двух предыдущих съездов такая формулировка не использовалась, сообщалось лишь о том, что война завершилась более 70 лет назад, но мирный договор страны так и не подписали.

День северных территорий в Японии приурочен к дате подписания Симодского трактата 1855 года. Тогда Токио получил от Российской империи четыре острова Курильской гряды. По результатам Второй мировой войны, территории вернулись в состав СССР, но Япония продолжает считать острова своими. После окончания боевых действий два государства не заключили мирный договор. В 1956-м Токио и Москва подписали Совместную декларацию, по которой СССР был готов после договора о мире рассмотреть вопрос передачи Хабомаи и Шикотана, судьба других островов не упоминалась. Сейчас же Москва не раз говорила о том, что вопрос принадлежности всех островов не актуален.

На саммите в Сингапуре экс-премьер Японии Абэ Синдзо и президент РФ Владимир Путин договорились активизировать вопрос мирного договора. До этого Токио требовал сначала решить вопрос с островами, а лишь затем готов был подписывать соглашение.