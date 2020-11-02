В Японии увидели шанс вернуть Курильские острова после отставки главы МИД РФ Лаврова

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Российского министра в Токио считают главным препятствием компромиссу с Москвой

Японские аналитики увидели признаки скорых кадровых перемен во внешнеполитическом ведомстве России. Они рассчитывают, что проводящий жесткую линию в отношении Токио министр Сергей Лавров в ближайшее время оставит свой пост.

Весной 2020 г. Лаврову вручили высшую государственную награду - звезду Героя России. По данным популярного в Японии бизнес-журнала President Online, обычно так благодарят членов правительства РФ за службу перед увольнением. Японское издание ссылается на российских обозревателей, СМИ и телеграм-каналы, где в последнее время часто говорится о том, что Лавров сам хочет уйти на заслуженный отдых или что его работой недоволен глава страны Владимир Путин, считающий позиции главы МИД "устаревшими".

"Лавров стал министром иностранных дел в 2004 году, – напоминает издание. – Но в реализации жесткой внешней политики, направленной исключительно на интересы России, Лавров не смог приобрести ни одного союзника, за исключением лишь Китая".

Профессор Центра международных исследований университета в Токио Кэнро Нагоси в статье прямо говорит, что больше всех отставки Лаврова ждут в Японии. Местное правительство не может простить министру заявлений об отсутствии у Токио права претендовать на Курильские острова. Более того, Лавров с международной трибуны заявил, что Япония нарушает закон, называя Курилы своими "северными территориями", – дескать, даже советские власти не запрещали использовать это словосочетание.

Сейчас Сергей Лавров пропал из поля зрения журналистов. По официальным данным, он находится на самоизоляции после контакта с больным коронавирусом. Однако в Японии не исключают, что это связано с предстоящей отставкой главы МИД РФ. Если это произойдет, то у нового премьера Ёсихидэ Суга появляется шанс решить территориальный спор с Россией и подписать мирный договор, полагает Нагоси.

Ранее Суга заявил в японском парламенте, что переговорил по телефону с президентом РФ и уверен, что вопрос Курил не придется откладывать до будущих поколений.