|
В Японии ураган "Хагибис" забрал свою первую жертву. 10 млн человек готовятся к эвакуации
14 октября 2019, 05:54 • 41 • В мире
Первой жертвой тайфуна "Хагибис" в Японии стал автомобилист. Сейчас Япония готовит эвакуацию 10 млн человек. В Токио уже началась эвакуация пенсионеров и пожилых людей.
Власти Японии готовят масштабную эвакуацию в связи с приближением разрушительного тайфуна "Хагибис". Как передаёт NHK, решение об эвакуации затронуло почти 10 миллионов человек. В столице уже началась эвакуация пожилых людей. Сейчас отменены сотни авиарейсов, прервано железнодорожное сообщение.
Повсеместно закрыты рестораны, магазины, торговые центры, детсады и школы. Накануне власти рекомендовали людям закупаться впрок водой и продуктами.
Между тем стало известно уже о первой жертве урагана, пишет Nation News. Так, погиб 40-летний житель префектуры Чиба. Во время стихии он находился в своём авто. Ветер опрокинул машину, водитель скончался от полученных травм.
Сейчас из-за урагана без света в префектурах Чиба, Токио и Канагава осталось 45 тысяч человек.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 октября 2019, 02:28
|
09 октября 2019, 18:39
|
11 октября 2019, 15:54
|
12 октября 2019, 08:24
|
12 октября 2019, 05:09
|
07 октября 2019, 07:54
|
13 октября 2019, 23:09