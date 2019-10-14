В Японии ураган "Хагибис" забрал свою первую жертву. 10 млн человек готовятся к эвакуации

Власти Японии готовят масштабную эвакуацию в связи с приближением разрушительного тайфуна "Хагибис". Как передаёт NHK, решение об эвакуации затронуло почти 10 миллионов человек. В столице уже началась эвакуация пожилых людей. Сейчас отменены сотни авиарейсов, прервано железнодорожное сообщение.

Повсеместно закрыты рестораны, магазины, торговые центры, детсады и школы. Накануне власти рекомендовали людям закупаться впрок водой и продуктами.

Между тем стало известно уже о первой жертве урагана, пишет Nation News. Так, погиб 40-летний житель префектуры Чиба. Во время стихии он находился в своём авто. Ветер опрокинул машину, водитель скончался от полученных травм.

Сейчас из-за урагана без света в префектурах Чиба, Токио и Канагава осталось 45 тысяч человек.