Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кургинян о принуждении: "Если Украина не выполнит Минск, то она будет горет...
Оккупация, а не захват: сирийский канал обвинил Турцию в налете на город
Обстоятельства гибели плавучего двухбашенного дока ПД-50
Окна забиты фанерой, запасы продуктов на три дня: Японцы готовятся к мощнейшему ...
Главная / В мире

В Японии ураган "Хагибис" забрал свою первую жертву. 10 млн человек готовятся к эвакуации

14 октября 2019, 05:54  •  41 • В мире
Первой жертвой тайфуна "Хагибис" в Японии стал автомобилист. Сейчас Япония готовит эвакуацию 10 млн человек. В Токио уже началась эвакуация пенсионеров и пожилых людей.
Власти Японии готовят масштабную эвакуацию в связи с приближением разрушительного тайфуна "Хагибис". Как передаёт NHK, решение об эвакуации затронуло почти 10 миллионов человек. В столице уже началась эвакуация пожилых людей. Сейчас отменены сотни авиарейсов, прервано железнодорожное сообщение.
Повсеместно закрыты рестораны, магазины, торговые центры, детсады и школы. Накануне власти рекомендовали людям закупаться впрок водой и продуктами.
Между тем стало известно уже о первой жертве урагана, пишет Nation News. Так, погиб 40-летний житель префектуры Чиба. Во время стихии он находился в своём авто. Ветер опрокинул машину, водитель скончался от полученных травм.
Сейчас из-за урагана без света в префектурах Чиба, Токио и Канагава осталось 45 тысяч человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
13 октября 2019, 23:24
Окна забиты фанерой, запасы продуктов на три дня: Японцы готовятся к мощнейшему за 60 лет тайфуну
14 октября 2019, 05:54
В Японии ураган "Хагибис" забрал свою первую жертву. 10 млн человек готовятся к эвакуации
14 октября 2019, 05:54
Стрельба в ночном клубе в Нью-Йорке, погибло четыре человека
13 октября 2019, 23:09
«Поиск самостоятельной модели развития»: к каким политическим последствиям могут привести протесты в Эквадоре
13 октября 2019, 13:24
«Приверженность свободе судоходства»: в США объяснили присутствие своего эсминца в Чёрном море
14 октября 2019, 05:54
"В истерике плакала и визжала": На глазах у школьницы расстреляли её домашнего пса
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 октября 2019, 02:28
Кто ТЕПЕРЬ отбирает землю у украинцев?
09 октября 2019, 18:39
Силовики Зеленского против "Азова", стрельба и ракеты: Как проходило разведение сил в Донбассе
11 октября 2019, 15:54
«Родители держатся из последних сил»: подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове признал вину
12 октября 2019, 08:24
СМИ: Индия сильно пожалела, купив российский авианосец
12 октября 2019, 05:09
Как атомный "Посейдон" незаметно доберётся до берегов США: Военные эксперты приоткрыли тайну
07 октября 2019, 07:54
«Провоцируют напряжённость»: в США предложили способы «сдерживания» России в Черноморском регионе
13 октября 2019, 23:09
«У Луны всё в порядке»: мама девочки с родимым пятном на лице рассказала RT о лечении в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.