Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость...
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачиван...
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
Блинкен разозлил Лаврова: Встреча в Стокгольме переросла в перепалку
Главная / Политика

В Японии разгорелся конфликт между премьерами из-за России

07 декабря 2021, 12:30  •  96 • Политика
Синдзо Абэ и Фумио Кисида. Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/www.globallookpress.com
Бывший глава японского правительства призвал Токио согласиться на возвращение хотя бы двух островов из четырех
Выстраивание отношений с Россией и проблема Курильских островов стала причиной серьезного спора между бывшим и нынешним премьерами Японии – Синдзо Абэ и Фумио Кисидой.
За годы своего правления Абэ более 20 раз лично встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, и в ходе переговоров в 2018 г. они достигли согласия, что нужно возвращаться к условиям советско-японской декларации 1956 года, пишет Hokkaido Shimbun. В том документе оговаривается, что стороны подписывают мирный договор, после чего Москва возвращает Токио остров Шикотан и группу островов Хабомаи.
Но с приходом к власти Кисиды упоминание о Декларации исчезло с повестки дня. Единственный вариант, который озвучивают в Токио: РФ отдает все четыре спорных Курильских острова Японии, и лишь после этого заключается договор о мире.
По мнению Абэ, тем самым новый премьер перечеркивает все успехи, которых Япония добилась в отношениях с Россией, и в принципе лишает Токио шансов на Курилы.
Мнения жителей Японии так же разделились. Некоторые поддерживают Кисиду и считают, что нужно настаивать на возвращении всех четырех островов. Другие указывают, что в нынешней ситуации важнее не территории, а мирный договор.
"Чтобы быть готовыми дать отпор Китаю, который заявляет о намерении вторгнуться на Окинаву и на Сенкаку, нужно как можно скорее заключить договор с Россией, чтобы избежать войны с ней. В связи с этим нам достаточно вернуть и два острова",
– пишет в комментариях один из читателей.
Впрочем, многие японцы считают, что и на два острова надежды потеряны. Они вспоминают, как, будучи министром иностранных дел, Кисида встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и тот открыто заявил, что Россия не отдаст и миллиметра своей земли, пишет ИноСМИ. "Уже тогда Кисида ни слова не сказал в ответ российскому министру", - припоминают читатели.
Некоторые предлагают вернуться к территориальному вопросу, когда Япония повысит свою военную мощь, чтобы просто "отобрать" острова. Но такие "фантазии" не встречают поддержки большинства.
На днях стало известно, что Россия разместила на Курилах береговые ракетные комплексы "Бастион". 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



96
Источник
Похожие новости
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора"
07 декабря 2021, 06:40
"Кремлю должно быть ясно": Депутат бундестага рассказал об ультиматуме за закрытыми дверями
07 декабря 2021, 04:55
Западные державы просят Россию вернуться к переговорам с Украиной ради мира в Европе
07 декабря 2021, 06:40
Министр обороны Украины отказался от помощи военных США
07 декабря 2021, 09:00
Япония возмутилась налоговыми льготами в России
07 декабря 2021, 09:00
Пушков оценил ответ Китая на дипломатический бойкот США Олимпиады-2022
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 декабря 2021, 04:55
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спасло ко...
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора&q...
07 декабря 2021, 01:25
В Киеве призывают разорвать дипотношения с Канадой и ввести санкции из-за «перехода н...
07 декабря 2021, 06:40
"Кремлю должно быть ясно": Депутат бундестага рассказал об ультиматуме за з...
07 декабря 2021, 04:55
Западные державы просят Россию вернуться к переговорам с Украиной ради мира в Европе
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 ноября 2021, 13:40
Завтрашнее выступление Владимира Зеленского в парламенте может принести ему неприятный сюрприз
02 декабря 2021, 05:20
Депутат Рады одной поговоркой охарактеризовал Зеленского как президента
04 декабря 2021, 01:05
Аналитик об угрозе новой санкционной меры против России: "Это было бы фатально"
02 декабря 2021, 01:15
Политолог предсказал полное исчезновение Украины с карты
06 декабря 2021, 13:45
Украину готовят к акту суицида. Какая роль отведена России?
02 декабря 2021, 17:00
Минобороны Украины намеревается отправить родственников воюющих на Донбассе военных на левобережную часть страны
01 декабря 2021, 23:30
Скабеева обратила внимание на интересную деталь акции протеста в Киеве - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.