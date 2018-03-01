В Японии проснулся вулкан Симмоэ

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В Японии началось извержение вулкана Симмоэ.

Стало известно о том, что небольшое извержение произошло на действующем вулкане Симмоэ в Японии. И хотя сейчас ученые не считают Симмоэ опасным, тем не менее новость о проснувшемся Симмоэ взбудоражила местное население.

Впрочем, в последний раз вулкан просыпался осенью прошлого года. Ну а в этот раз по данным главного метеорологического управления Японии, из-за извержения вулкана сейчас фиксируются подземные толчки. Они еще продолжаются в районе вулкана.

В регионе также плохая погода и низкая видимость, поэтому пока нет информации, поднимается ли дым над вулканом и на сколько метров. Зато известно о том, что появились первые сообщения о выпадении вулканического пепла недалеко от населенного пункта, в 10 километрах от вулкана.