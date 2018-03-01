|
В Японии проснулся вулкан Симмоэ
01 марта 2018, 11:54 • 149 • В мире
В Японии началось извержение вулкана Симмоэ.
Стало известно о том, что небольшое извержение произошло на действующем вулкане Симмоэ в Японии. И хотя сейчас ученые не считают Симмоэ опасным, тем не менее новость о проснувшемся Симмоэ взбудоражила местное население.
Впрочем, в последний раз вулкан просыпался осенью прошлого года. Ну а в этот раз по данным главного метеорологического управления Японии, из-за извержения вулкана сейчас фиксируются подземные толчки. Они еще продолжаются в районе вулкана.
В регионе также плохая погода и низкая видимость, поэтому пока нет информации, поднимается ли дым над вулканом и на сколько метров. Зато известно о том, что появились первые сообщения о выпадении вулканического пепла недалеко от населенного пункта, в 10 километрах от вулкана.
Подпишитесь на нас
149
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
26 февраля 2018, 09:09
|
25 февраля 2018, 16:54
|
24 февраля 2018, 14:54
|
26 февраля 2018, 15:39
|
24 февраля 2018, 05:09
|
23 февраля 2018, 06:24
|
26 февраля 2018, 18:54