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В Японии признали: Решить вопрос с Курилами можно только с Путиным
05 июня 2021, 20:05 • 16 • Политика
В парламенте Японии признали, что только при Путине возможен мирный договор с Россией. "Если это упустить, то в будущем решения не будет", - заявил депутат верхней палаты.
Вопрос Курил может быть решён только при президенте России Владимире Путине. С таким заявлением выступил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в интервью, которое он дал агентству Киодо.
Тему Курильских островов ранее поднял сам президент России на встрече с главредами иностранных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Путин отметил, что требования Японии в отношении островов постоянно менялись. Вначале они хотели два острова, потом четыре.
Принятые в 2020 году поправки к Конституции поставили точку в этом вопросе. Тем не менее президент России считает, что переговоры по подписанию мирного договора с Японией должны быть продолжены для блага граждан обеих стран.
Комментируя слова Путина, японский депутат отметил, что Москва и Токио смогут уладить разногласия из-за Курил, только пока у власти находится нынешний президент России. Потом окно возможностей навсегда закроется.
- подчеркнул Мунэо Судзуки.
В свою очередь политолог Евгений Сатановский считает, что Япония всегда будет требовать от России отдать ей Курильские острова. Это связано с тем, что страна оккупирована США. Поэтому у Токио всегда будут претензии к Москве.
- сказал Сатановский в комментарии для URA.RU.
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