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В Японии придумали способ договориться с Россией о Курилах

25 марта 2021, 09:55  •  106 • Политика
Есихидэ Суга. Фото: POOL/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Премьер Страны восходящего солнца пообещал приложить все силы для решения давнего спора
В Токио снова решили договариваться с Россией о Курилах. На этот раз там задумали применить советско-японскую декларацию 1956 года.
О своем твердом намерении поставить точку в давнем споре с Москвой за так называемые "северные территории" объявил глава правительства Страны восходящего солнца Ёсихидэ Суга. По его словам, этого хотят и в РФ, ведь во время его разговора с президентом Владимиром Путиным тот подтвердил стремление ускорить процесс.
При этом японский премьер признал, что решить затянувшуюся 70 лет после войны проблему сложно. Но он намерен приложить все силы для этого, а также заключения мирного договора.
О готовности Токио развивать экономические связи с Московй на Курилах заявил глава МИД Страны восходящего солнца Тосимицу Мотэги. Специалисты и рабочие группы уже обсуждают на онлайн-встречах каждый проект, добавил министр .
На переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым обе стороны согласились с тем, что нужно продвигать сотрудничество в таких областях, как разведение морепродуктов, тепличное выращивание сельхозпродуктов, туризм, переработка мусора и ветряные электростанции. Два проекта – в сфере переработки мусора и туризма – уже реализованы, отметил Мотэги, передает РИА "Новости".
Ранее японцы предложили отправить в сторону России 500 ракет. Они не довольны мягкой политикой властей.
До этого в Стране восходящего солнца придумали хитрый ход для решения спора о Курилах. Токио посоветовали продемонстрировать Москве свою способность блокировать проливы между материком и Курильскими островами.

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