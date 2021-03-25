В Японии придумали способ договориться с Россией о Курилах

Есихидэ Суга. Фото: POOL/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Премьер Страны восходящего солнца пообещал приложить все силы для решения давнего спора

В Токио снова решили договариваться с Россией о Курилах. На этот раз там задумали применить советско-японскую декларацию 1956 года.

О своем твердом намерении поставить точку в давнем споре с Москвой за так называемые "северные территории" объявил глава правительства Страны восходящего солнца Ёсихидэ Суга. По его словам, этого хотят и в РФ, ведь во время его разговора с президентом Владимиром Путиным тот подтвердил стремление ускорить процесс.

При этом японский премьер признал, что решить затянувшуюся 70 лет после войны проблему сложно. Но он намерен приложить все силы для этого, а также заключения мирного договора.

О готовности Токио развивать экономические связи с Московй на Курилах заявил глава МИД Страны восходящего солнца Тосимицу Мотэги. Специалисты и рабочие группы уже обсуждают на онлайн-встречах каждый проект, добавил министр .

На переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым обе стороны согласились с тем, что нужно продвигать сотрудничество в таких областях, как разведение морепродуктов, тепличное выращивание сельхозпродуктов, туризм, переработка мусора и ветряные электростанции. Два проекта – в сфере переработки мусора и туризма – уже реализованы, отметил Мотэги, передает РИА "Новости".

Ранее японцы предложили отправить в сторону России 500 ракет. Они не довольны мягкой политикой властей.

До этого в Стране восходящего солнца придумали хитрый ход для решения спора о Курилах. Токио посоветовали продемонстрировать Москве свою способность блокировать проливы между материком и Курильскими островами.