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В Японии потребовали от Кисиды забрать четыре российских острова

08 октября 2021, 16:10  •  182 • Политика
Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / www.globallookpress.com
Жители Страны восходящего солнца сомневаются, что вопрос получится решить мирным путем
В четверг, 7 октября, президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым премьером Японии Фумио Кисидой. Политический деятель из Страны восходящего солнца заявил, что мирный договор между двумя государствами может быть подписан в том случае, если РФ отдаст им четыре острова Южно-Курильской гряды.
Речь идет об островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые входят в состав России. Однако некоторые жители Японии, которые никак не могут смириться с результатами Второй мировой, не верят, что данный вопрос получится решить мирным путем.
Так, один из японских пользователей Сети потребовал от премьер-министра силой отобрать территорию у Российской Федерации.
"Нечего тут "решать территориальную проблему". Надо реально забрать острова", – заявил комментатор.
Другой интернет-пользователь Yahoo News едко подметил, что Кисида строит из себя небывалого храбреца. При этом в успех политического деятеля в решении территориального вопроса он не верит, передают "ИноСМИ". Японец поделился мнением, что на самом деле Путин позвонил японскому коллеге не для того, чтобы решить важные дела, а просто поздравить с новой должностью.
Еще один житель Японии задался вопросом – что Страна восходящего солнца будет делать с четырьмя островами, если представить, что они все-таки перейдут под ее контроль. Он считает, что там будет некому жить.
Кто-то напомнил, что в прошлом Сахалин отошел России. Японец надеется, что РФ "хотя бы отдаст" северные острова. 

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