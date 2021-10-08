|
В Японии потребовали от Кисиды забрать четыре российских острова
08 октября 2021, 16:10 • 182 • Политика
Жители Страны восходящего солнца сомневаются, что вопрос получится решить мирным путем
В четверг, 7 октября, президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым премьером Японии Фумио Кисидой. Политический деятель из Страны восходящего солнца заявил, что мирный договор между двумя государствами может быть подписан в том случае, если РФ отдаст им четыре острова Южно-Курильской гряды.
Речь идет об островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые входят в состав России. Однако некоторые жители Японии, которые никак не могут смириться с результатами Второй мировой, не верят, что данный вопрос получится решить мирным путем.
Так, один из японских пользователей Сети потребовал от премьер-министра силой отобрать территорию у Российской Федерации.
"Нечего тут "решать территориальную проблему". Надо реально забрать острова", – заявил комментатор.
Другой интернет-пользователь Yahoo News едко подметил, что Кисида строит из себя небывалого храбреца. При этом в успех политического деятеля в решении территориального вопроса он не верит, передают "ИноСМИ". Японец поделился мнением, что на самом деле Путин позвонил японскому коллеге не для того, чтобы решить важные дела, а просто поздравить с новой должностью.
Еще один житель Японии задался вопросом – что Страна восходящего солнца будет делать с четырьмя островами, если представить, что они все-таки перейдут под ее контроль. Он считает, что там будет некому жить.
Кто-то напомнил, что в прошлом Сахалин отошел России. Японец надеется, что РФ "хотя бы отдаст" северные острова.
Подпишитесь на нас
182
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 октября 2021, 10:10
|
03 октября 2021, 16:35
|
04 октября 2021, 07:45
|
06 октября 2021, 18:40
|
05 октября 2021, 04:45
|
05 октября 2021, 15:50
|
05 октября 2021, 09:25