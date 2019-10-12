В Японии подают суп, который варится 74 года

Известный ресторан "Отафуку" находится в Токио. Примечателен он тем, что открылся еще в начале прошлого века, но по сей день бодро продолжает свою работу. Здесь подают одно из самых популярных блюд – суп оден.

Как пишет Oddity Central, ресторан умудряется наливать своим гостям оден, который варится без малого 74 года.

Стоит отметить, что оден – это наваристый бульон, в котором варятся (тушатся) овощи, тофу, мясо. Чем больше они находятся на огне, тем вкуснее получается, ну а бульон – более наваристый.

В бульон постоянно добавляется новая начинка и подливается вода. Хозяева настаивают, что подают гостям бульон, который первые раз сварили еще в 1945 году.