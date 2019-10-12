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В Японии подают суп, который варится 74 года

12 октября 2019, 18:09  •  26 • В мире
Культурные традиции, которые сохранил ресторан, поражают не только иностранцев, но и самих японцев – еще бы, ведь здесь посетителям предлагают попробовать суп, который варится вот уже 74 года.
Известный ресторан "Отафуку" находится в Токио. Примечателен он тем, что открылся еще в начале прошлого века, но по сей день бодро продолжает свою работу. Здесь подают одно из самых популярных блюд – суп оден.
Как пишет Oddity Central, ресторан умудряется наливать своим гостям оден, который варится без малого 74 года.
Стоит отметить, что оден – это наваристый бульон, в котором варятся (тушатся) овощи, тофу, мясо. Чем больше они находятся на огне, тем вкуснее получается, ну а бульон – более наваристый.
В бульон постоянно добавляется новая начинка и подливается вода. Хозяева настаивают, что подают гостям бульон, который первые раз сварили еще в 1945 году.

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