В Японии обвинили Россию в отсутствии народной сплоченности

Японский журналист Юити Онода в газете Sankei Shimbun написал материал, в котором утверждает, что в его стране празднование в России Дня Победы вызывает только раздражение и "некий дискомфорт".

В его материале сказано, у Москвы и Токио разное отношение ко Второй мировой войне.



Свою точку зрения он попытался аргументировать следующим: в Японии 15 августа, в День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и капитуляции страны в войне, не проводится никаких торжеств. А вот в России, отмечает автор, царит "праздничное настроение".

Автор также ставит под сомнение наличие других опор для народной сплоченности, кроме подобных мероприятий. Он обвинил Москву в создании искусственного "национального престижа".

Напомним, Япония воевала Второй мировой войне на стороне фашистской Германии.