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В Японии обвинили Россию в отсутствии народной сплоченности

27 мая 2019, 08:39  •  98 • В мире
Японский журналист написал материал, где уверяет, что в его стране празднование Дня Победы в России вызывает раздражение. Он уверен, что у российских граждан просто нет других опор народной сплоченности, кроме парада.
Японский журналист Юити Онода в газете Sankei Shimbun написал материал, в котором утверждает, что в его стране празднование в России Дня Победы вызывает только раздражение и "некий дискомфорт".
В его материале сказано, у Москвы и Токио разное отношение ко Второй мировой войне.

Свою точку зрения он попытался аргументировать следующим: в Японии 15 августа, в День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и капитуляции страны в войне, не проводится никаких торжеств. А вот в России, отмечает автор, царит "праздничное настроение".
Автор также ставит под сомнение наличие других опор для народной сплоченности, кроме подобных мероприятий. Он обвинил Москву в создании искусственного "национального престижа".
Напомним, Япония воевала Второй мировой войне на стороне фашистской Германии.

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