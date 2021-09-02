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В Японии назвали имя высокопоставленного чиновника, которого точно не будет на ВЭФ
02 сентября 2021, 08:20 • 72 • Политика
Генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като сообщил о том, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не примет участия в ВЭФ и даже с видеообращением не выступит.
Ранее агентство Kyodo, сославшись на источник в японском МИД, уточнило, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга хотел было лично посетить Восточный экономический форум (ВЭФ), но отказался. А всё потому, что его не пригласили.
Информацию официально подтвердил теперь генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като. Во время пресс-конференции он уточнил, что Суга действительно отказался от поездки на ВЭФ. И даже участия в формате видеообращения к участникам форума от японского премьера не предвидится.
Като же сообщил и о том, что приглашение на имя японского премьера из России не высылалось.
Напомним VI ВЭФ проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Сессии проводятся в гибридном формате - как в режиме видеоконференции, так и в очной форме.
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