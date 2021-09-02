В Японии назвали имя высокопоставленного чиновника, которого точно не будет на ВЭФ

Генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като сообщил о том, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не примет участия в ВЭФ и даже с видеообращением не выступит.

Ранее агентство Kyodo, сославшись на источник в японском МИД, уточнило, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга хотел было лично посетить Восточный экономический форум (ВЭФ), но отказался. А всё потому, что его не пригласили.

Информацию официально подтвердил теперь генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като. Во время пресс-конференции он уточнил, что Суга действительно отказался от поездки на ВЭФ. И даже участия в формате видеообращения к участникам форума от японского премьера не предвидится.

Като же сообщил и о том, что приглашение на имя японского премьера из России не высылалось.

Напомним VI ВЭФ проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Сессии проводятся в гибридном формате - как в режиме видеоконференции, так и в очной форме.