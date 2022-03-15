В Японии хотят изгнать Россию из Совета Безопасности ООН?

Видит око, да зуб неймёт

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, похоже, по поручению заокеанского сюзерена и уже официально на заседании парламента предложил «реформировать Совбез ООН». Что, по мнению японца, должно явиться отправной точкой «создания нового мирового порядка». При этом не скрывается давно вынашиваемая идея коллективного Запада лишить Российскую Федерацию, государство-правопреемника СССР – победителя во Второй мировой войне и соучредителя ООН – права вето при голосовании Совета Безопасности.

«Агрессивные действия России – постоянного члена Совета Безопасности ООН, на котором лежит огромная ответственность за поддержание мира и стабильности международного сообщества, – говорят о необходимости создания нового мирового порядка», – заявил Кисида. И напоминает, что Япония на протяжении долгого времени выступала за реформирование Совбеза ООН, в частности за принятие нового решения о том, кто обладает в Совете правом вето. «Реформа Совбеза, включая вопрос права вето, является непростой задачей, но мы хотели бы и впредь, сотрудничая с другими странами, продолжать дискуссию по этому вопросу», – отметил японский премьер, добавив, что в первую очередь здесь планируется сотрудничать с Францией, разделяющей взгляды на необходимость реформирования Совета Безопасности.

Уже не первый десяток лет Япония – одна из зачинщиц Второй мировой войны – добивается включения своей страны в состав постоянных членов СБ, ссылаясь на то, что негоже-де отсутствие в этом органе страны, являющейся второй (теперь третьей) экономической державой мира. Именно Токио проявил особую активность в мае 2005 г., когда совместно с партнерами по так называемой четверке – Бразилией, Индией и ФРГ – распространил проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в соответствии с которым предлагалось в том же году обеспечить расширение СБ ООН до 25 членов.

Великобритания и Франция выразили тогда готовность поддержать проект четвёрки, но предложили учредить единое постоянное место и для Европейского союза. Американцам, однако, не понравился такой состав, исключая их ближайшего военного союзника Японию.

Отметим, что у российского руководства одно время существовало намерение улучшить отношения с «богатой» Японией, снизить накал её территориальных требований путем намёков на согласие рассматривать просьбу Страны восходящего солнца допустить ее в «клуб избранных». Важным с точки зрения Токио доводом в пользу вхождения в состав постоянных членов СБ ООН было то, что Япония вносила второй (после США) по величине взнос в бюджет ООН (ныне и по этому показателю ее превзошла КНР).

Большим минусом Японии при стремлении в постоянные члены СБ ООН было то, что в условиях бессрочного размещения на ее территории войск США и несамостоятельности в определении внешней политики существуют серьезные сомнения в обладании Японией как государством суверенностью. Неприемлемо было появление в этом органе Японии для КНР и Республики Корея, которые находятся в конфронтации с Японией по проблемам послевоенного урегулирования, в частности в связи с нежеланием Токио признавать совершенные японцами в годы войны преступления.

«Буйство России, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН, указывает на необходимость организации нового мирового порядка», – провозглашает Кисида. И подчеркивает: «Япония и ранее считала, что использование права вето должно находиться под максимальным самоконтролем... Вместе со странами, позитивно расположенными к реформам, мы будем продолжать усилия для реформирования Совета Безопасности и реформирования ООН».

Не исключено, что в данном случае Кисида ведёт речь не столько о постоянном членстве Японии в СБ ООН, сколько о лишении России права решать в СБ ООН проблемы войны и мира. И он не первый, кто задался этой несуразной целью.

В Москве уже разъяснили, что замыслы нереализуемы. Как заметил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, идеи об исключении России из Совбеза ООН абсолютно нереальны. Причиной тому – правила этой международной организации, делающие подобный исход юридически невозможным. Для процедуры исключения из Совбеза ООН должны совпасть два условия. Первый: две трети участников Совета должны проголосовать за лишение членства. Второй: среди них должны быть голоса всех пяти постоянных членов ООН, один из которых – Россия. «Такие предложения и идеи звучали, но они абсолютно нереальны. Без России архитектура международных отношений рассыплется», – заявил Вершинин в интервью газете «Известия».

В заключение считаю нужным напомнить нынешнему японскому правительству и попенять лично г-ну Кисиде за забвение или, чего не допускаю, незнание того факта, что членством в ООН развязавшая вместе с нацистской Германией мировую бойню Япония обязана Советскому Союзу, теперь Российской Федерации. Без поддержки СССР его страна не имела бы места не то что в Совбезе ООН, а вообще в этой главной международной организации. Вопрос был настолько важен для Японии в её стремлении вернуться в мировое сообщество, что по просьбе японского правительства он был включен в качестве отдельной статьи в текст Советско-японской совместной декларации 1956 года, до настоящего времени выполняющей роль мирного договора между двумя нашими странами.

Статья 4-я Декларации гласит: «Союз Советских Социалистических Республик поддержит просьбу Японии о принятии ее в члены Организации Объединенных Наций».