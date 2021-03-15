В Японии готовятся к грандиозному событию. Праздник пройдёт раньше обычного

В Японии началась подготовка к традиционному ежегодному Празднику цветения сакуры. В этом году сакура расцвела раньше обычного срока – 11 марта. Именно поэтому Праздник пришлось перенести на более ранний срок.

Праздник цветения сакуры в Японии в этом году пройдёт раньше положенного срока. Первые весенние цветы распустились ещё 11 марта. Старожилы говорят, что такого не было с начала 200-ых годов. Тогда, вспоминают они, впервые сакура зацвела 10 марта.

Традиционный праздник сакуры отмечает вся Япония с 21-22 марта. Специально для этого обустроены сады сакуры, где люди любуются красотой цветущих деревьев. По данным Национального метеорологического управления Японии, первая сакура расцвела в префектуре Хиросима.

Стоит отметить, что сакура растёт не только в Японии, её цветением в апреле или начале мая любуются в некоторых регионах Дальнего Востока России. Но, например, в Приморье до цветения сакуры и багульника ещё далеко.

Фото: TSARGRAD.TV