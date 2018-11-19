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В Японии арестовали одного из самых успешных менеджеров мирового автопрома - президента Nissan

19 ноября 2018, 18:39  •  48 • В мире
Глава совета директоров компании Nissan Карлос Гон отправлен под арест за сокрытие доходов и махинации. До этого Гон считался одним из самых успешных менеджеров мирового автопрома.
Президент компании Nissan и генеральный директор Renault Карлос Гон был задержан в Японии, а затем отправлен под арест. Внутреннее расследование компании выявило, что руководитель мог в течение многих лет намеренно занижать данные о своих доходах и использовать деньги компании в личных целях. Подробности дела сообщает японское издание Yomiuri.
Следствие по делу ведет специальное бюро расследований Токийской окружной прокуратуры. Отмечается, что махинации Карлоса Гона, который считается одним из самых успешных менеджеров мирового автопрома, были выявлены во время внутренней проверки Nissan. Также информация о преступлениях руководителя компании поступила правоохранителям от анонимного источника.
Согласно предъявленным Гону обвинениям, он в течение нескольких лет занижал в отчетах показания о доходах, а также, предположительно, занимался нецелевым расходованием средств компании. В настоящий момент топ-менеджер арестован. На ближайшем заседании совета директоров Nissan может быть поднят вопрос о его отставке. Инцидент уже привел к тому, что акции Renault упали примерно на 12-15%.

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