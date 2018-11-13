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В Wintershall уверены в полной реализации проекта «Северный поток — 2»
13 ноября 2018, 12:54 • 121 • Украина
Глава немецкой Wintershall Марио Мерен заявил, что судебные споры «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» не мешают компании участвовать в финансировании «Северного потока — 2».
© Christian Charisius Reuters
«Судебные споры «Газпрома» и «Нафтогаза» не повлияли на реализацию первого «Северного потока». И я настроен оптимистично относительно проекта «Северный поток — 2». Он реализуется по графику, компания-оператор получает финансирование от партнёров. Думаю, что мы увидим сдачу в эксплуатацию проекта вовремя — к концу 2019 года», — цитирует Мерена ТАСС.
9 ноября суд в Швейцарии в рамках обеспечительных мер по требованию «Нафтогаза» запретил Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты «Газпрому».
Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что компания рассчитывает оспорить решение швейцарского суда.
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