В Wintershall уверены в полной реализации проекта «Северный поток — 2»

Глава немецкой Wintershall Марио Мерен заявил, что судебные споры «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» не мешают компании участвовать в финансировании «Северного потока — 2».

«Судебные споры «Газпрома» и «Нафтогаза» не повлияли на реализацию первого «Северного потока». И я настроен оптимистично относительно проекта «Северный поток — 2». Он реализуется по графику, компания-оператор получает финансирование от партнёров. Думаю, что мы увидим сдачу в эксплуатацию проекта вовремя — к концу 2019 года», — цитирует Мерена ТАСС.

9 ноября суд в Швейцарии в рамках обеспечительных мер по требованию «Нафтогаза» запретил Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты «Газпрому».

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что компания рассчитывает оспорить решение швейцарского суда.