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В выборах депутатов Госдумы смогут принять участие 32 партии

18 июня 2021, 18:55  •  56 • Политика
В выборах депутатов Государственной думы 19 сентября могут принять участие 32 политические партии. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.
«Мы получили от Минюста список 32 политических партий, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Госдумы», — заявил Булаев на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Он добавил, что четырнадцать из данных партий имеют право не собирать подписи избирателей в пользу кандидатов.
По его словам, участвовать в выборах без сбора подписей смогут «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина», «Новые люди», «Яблоко», «Зеленая альтернатива», Партия роста, «Зеленые», РПСС и «Гражданская платформа».
Ранее в этот день глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что голосование на выборах в Госдуму будет проводиться в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. По ее словам, такое решение было принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день заявил, что в стране наработан опыт проведения голосования в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и вопрос о переносе выборов в Госдуму не обсуждался.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
В конце марта Путин заявил, что для страны и ее суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан. Президент также выразил уверенность в том, что профессионализм ЦИК позволит провести федеральную избирательную кампанию на достойном уровне.
В том же месяце президент заявлял о том, что избирательное законодательство должно быть надежно защищено. Российский лидер, говоря о предстоящих парламентских выборах, отмечал, что важно принять все меры для соблюдения общественного порядка и безопасности граждан.
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