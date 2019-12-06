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В ВСУ заявили о завершении мероприятий по разведению сил в Петровском
06 декабря 2019, 23:24 • 61 • Украина
В ВСУ заявили о завершении мероприятий по разведению сил и средств в районе населённого пункта Петровское в Донбассе.
РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на странице пресс-центра штаба операции объединённых сил Украины в Facebook.
«На участке разведения №3, в районе населённого пункта Богдановка Донецкой области, сегодня в 12:00 (13:00 мск. — RT) закончились практические меры демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники Госслужбы по ЧС Украины изъяли 244 взрывоопасных предмета. Кроме того, были демонтированы десять блиндажей и 28 вспомогательных сооружений.
«Завтра начнётся верификация представителями СММ ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств», — добавили в ведомстве.
Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил о повышении безопасности благодаря разведению сил на трёх пилотных участках в Донбассе.
В то же время он сообщил, что на других участках линии соприкосновения Вооружённые силы Украины не прекратили, а в ряде случаев усилили обстрелы гражданских объектов Донецкой и Луганской областей.
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