В ВСУ рассказали туркам «об испытаниях Россией нового оружия» на востоке Украины





Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский на встрече с министром национальной обороны Турции генералом армии Хулуси Акаром и командующим Сухопутных войск армейским генералом Умитом Дюндаром сообщил им «об испытаниях Россией нового оружия» на Донбассе.Об этом Сырский заявил в ходе своего визита в Турцию, сообщается на странице этого рода войск ВСУ в Facebook.«ВС Украины противостоят террористической группировке, в состав которого входят регулярные подразделения ВС РФ. Ситуация остается напряженной и имеет тенденцию к обострению. Агрессор использует территорию Донецкой и Луганской областей, как полигон для испытания нового вооружения», - заявил Сырский.«В то же время Украина, несмотря на сложную ситуацию, достигла значительных успехов в оснащении Вооруженных Сил вооружением и военной техникой», — похвастался Сырский.Во время встречи с министром национальной обороны Хулуси Акаром Сырский поблагодарил Турцию «за последовательную политическую поддержку Украины, непризнание оккупации Крыма, материально-техническую и финансовую помощь ВСУ, помощь в лечении и реабилитации раненых военнослужащих ВСУ».В ходе встречи также шла речь о намерении Украины вступить в НАТО, в процессе чего Украина рассчитывает на поддержку Анкары.«Мы заинтересованы в дальнейшей всесторонней поддержке со стороны Турции нашего стратегического курса на вступление в Североатлантический блок», — отметил генерал-полковник Сырский.Ранее МИД Турции подтвердил, что не признаёт Крым российским. Ранее Анкара согласилась поддержать «Крымскую платформу» Украины.Напомним, ранее в Кремле заявили о диаметральном разногласии с Турцией по Крыму. Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявлял, что Турция никогда не была стратегическим союзником России.