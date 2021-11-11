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В ВСУ недобор от 40% до 70%: Стало известно, что творится в украинской армии
11 ноября 2021, 22:45 • 134 • Политика
Украинские военные массово отказываются служить в ВСУ. В подразделениях не хватает от 40% до 70% личного состава, пишут украинские СМИ.
На Украине военные массово отказываются служить в ВСУ, наблюдается недобор во всех без исключения подразделениях. Нехватка составляет от 40% до 70% личного состава, пишет украинское издание "Страна".
Журналисты поговорили с офицерами ВСУ и выяснили главную причину "текучки" военных - скотское отношение командиров. По словам опрошенных, к рядовым относятся, как тягловому быдлу, а всё общение происходит с обильным использованием мата.
- цитирует "Страна" одного из опрошенных военных.
По его словам, с солдатами-срочниками ситуация ещё хуже. Их используют для самых чёрных работ, а в Минобороны уходят красивые отчёты о военной подготовке.
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