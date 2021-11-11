В ВСУ недобор от 40% до 70%: Стало известно, что творится в украинской армии

Украинские военные массово отказываются служить в ВСУ. В подразделениях не хватает от 40% до 70% личного состава, пишут украинские СМИ.

На Украине военные массово отказываются служить в ВСУ, наблюдается недобор во всех без исключения подразделениях. Нехватка составляет от 40% до 70% личного состава, пишет украинское издание "Страна".

Журналисты поговорили с офицерами ВСУ и выяснили главную причину "текучки" военных - скотское отношение командиров. По словам опрошенных, к рядовым относятся, как тягловому быдлу, а всё общение происходит с обильным использованием мата.

Те, у кого заканчиваются контракты, наотрез отказываются заключать новые и служить дальше,

- цитирует "Страна" одного из опрошенных военных.

По его словам, с солдатами-срочниками ситуация ещё хуже. Их используют для самых чёрных работ, а в Минобороны уходят красивые отчёты о военной подготовке.