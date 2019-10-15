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В ВСУ назвали цели прибытия эсминца ВМС США Porter в Одессу
15 октября 2019, 14:09 • 95 • Украина
В Генштабе ВСУ рассказали о целях прибытия ракетного эсминца ВМС США Porter в порт Одессы. Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.
Reuters
В Генштабе ВСУ заявили, что «посещение американским эсминцем Чёрного моря — это плановое мероприятие, нацеленное на то, чтобы показать приверженность Вашингтона к свободному судоходству».
Отмечается, что в ходе визита эсминца США в Одессу в рамках украинско-американского двустороннего сотрудничества состоится ряд запланированных мероприятий, в частности он примет участие в тренировках типа Passex.
13 октября сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США Porter вошёл в порт Одессы.
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