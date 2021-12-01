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В воздухе запахло покрышками. Собравшаяся в Киеве толпа двинулась в сторону офиса Зеленского

01 декабря 2021, 23:30  •  192 • Политика
В Киеве возникла угроза нового майдана. Недовольная властью толпа собралась на площади в Киеве и двинулась в сторону офиса президента Украины Владимира Зеленского. В воздухе запахло жжёными покрышками.
По оценке журналистов, в центре Киева в среду собралось около 2000 человек. Власти, ожидая худшего, согнали на площадь силовиков, которых оказалось примерно в 2-2,5 раза больше, чем митингующих.
Толпа двинулась в сторону Банковой, где расположен офис президента Украины.
Несмотря на то что масштабы протеста далеки от того, что было во время госпереворота 2014 года, у нынешнего "майдана" с прошлым есть много схожего, пишет Telegram-канал "Жёлтые сливы".
Как и восемь лет назад, среди протестующих оказались националисты. Только если раньше они требовали уволить экс-президента Виктора Януковича, то теперь настаивают на отставке главы офиса президента и его заместителя. Обоих обвиняют в работе на Россию.
Как и раньше, звучат призывы к переизбранию Рады. И точно так же протест пытается возглавить Александр Турчинов - бывший секретарь СНБО, который после свержения Януковича успел недолго побыть и.о. президента Украины. Именно он дал приказ направить танки в Донбасс в 2014 году, когда Донецк и Луганск отказались признавать путчистов.
Сегодня же Турчинов призывает создать координационный штаб оппозиции, явно вдохновившись опытом белорусской оппозиции, пытавшейся сбросить президента Александра Лукашенко.
Странные совпадения на этом не заканчиваются. Как и в 2014 году, сегодня в Киеве присутствует Виктория Нуланд - ранее официальный представитель Госдепартамента США, а ныне - заместитель госсекретаря. Правда, в этот раз Нуланд "посетила" Киев виртуально, приняв участие в Киевской конференции по безопасности по видеосвязи. Многим она запомнилась после того, как в 2014 году раздавала печенье участникам организованного американцами Евромайдана. Впоследствии "печенье Нуланд" стало мемом и своеобразным синонимом фразы "медвежья услуга".
А вообще в Киеве сегодня с визитом Виктория Нуланд, а эта баба в городе - плохая примета,
- пошутил автор канала.
Скриншот: Telegram/Жёлтые сливы

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