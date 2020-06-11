В ВОЗ засомневались в статистике России по COVID-19 и попросили слить методичку

На брифинге Райан назвал необычным малое количество смертей по соотношению с количеством выявленных случаев COVID-19. Слишком низкий показатель, по мнению представителя ВОЗ, может быть вызван неправильными записями причин смерти.

По словам Райана, Россия достойно выглядит по показателям уровня тестирования населения на наличие коронавируса. Однако в ВОЗ сомневаются в статистике летальных исходов и просят слить методичку.

"Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей, для того чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их", - произнёс Майк Райан.

У него вызывает беспокойство, что в других государствах, где система здравоохранения находится примерно на одном уровне с Россией, смертность гораздо выше. Эксперт не исключил, что некоторые страны могут намеренно завышать показатели: указывать COVID-19, хотя человек умирает от других заболеваний.

Райан напомнил, что ВОЗ разработала стандарт, в котором прописано, как официально подтверждать смерть в условиях пандемии коронавируса. Этот документ был разослан всем странам - членам организации.

В России при 493 657 случаях COVID-19 только 6358 летальных исходов, в США - 112 402 смерти на 1 989 521 больного, в Бразилии – 38 406 смертей на 739 503 инфицированных. Элементарный подсчёт показывает, что смертность в РФ составляет 1,28%, в Штатах - 5,64%, в Бразилии - 5,19%.