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В ВОЗ засомневались в статистике России по COVID-19 и попросили слить методичку
11 июня 2020, 15:00 • 27 • В мире
Глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан считает, что в России при таком большом населении слишком низкий уровень смертности. В организации засомневались в официальной статистике РФ по COVID-19 и попросили слить методичку.
На брифинге Райан назвал необычным малое количество смертей по соотношению с количеством выявленных случаев COVID-19. Слишком низкий показатель, по мнению представителя ВОЗ, может быть вызван неправильными записями причин смерти.
По словам Райана, Россия достойно выглядит по показателям уровня тестирования населения на наличие коронавируса. Однако в ВОЗ сомневаются в статистике летальных исходов и просят слить методичку.
"Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей, для того чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их", - произнёс Майк Райан.
У него вызывает беспокойство, что в других государствах, где система здравоохранения находится примерно на одном уровне с Россией, смертность гораздо выше. Эксперт не исключил, что некоторые страны могут намеренно завышать показатели: указывать COVID-19, хотя человек умирает от других заболеваний.
Райан напомнил, что ВОЗ разработала стандарт, в котором прописано, как официально подтверждать смерть в условиях пандемии коронавируса. Этот документ был разослан всем странам - членам организации.
В России при 493 657 случаях COVID-19 только 6358 летальных исходов, в США - 112 402 смерти на 1 989 521 больного, в Бразилии – 38 406 смертей на 739 503 инфицированных. Элементарный подсчёт показывает, что смертность в РФ составляет 1,28%, в Штатах - 5,64%, в Бразилии - 5,19%.
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