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В ВОЗ решили не делиться отчётом о расследовании в Ухане. США заволновались

05 марта 2021, 05:00  •  67 • В мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)) решила не делиться отчётом о расследовании в Ухане – китайском городе, где были зафиксированы первые случаи заражения COVID-19. В США заволновались. Глава пресс-службы Госдепа сделал официальное заявление.
26 учёных ВОЗ составили открытое письмо. Они решили не делиться отчётом о расследовании в Ухане из-за роста напряжённости между Вашингтоном и Пекином.
Специалисты ВОЗ в начале года несколько недель провели в Китае. Во время двухнедельного карантина они вели дистанционные консультации с коллегами из КНР, а потом исследовали Ухань, в том числе и рынок, с которого, как считается, и началось распространение вируса.
Всемирная организация здравоохранения планировала опубликовать предварительный отчёт о проведённом расследовании ещё в феврале, но не сделала этого до сих пор. В открытом письме учёные ВОЗ заявили о необходимости нового, более тщательного расследования. Они ссылаются на отсутствие достаточного доступа к важным данным в свою первую поездку.
Издание The Wall Street Journal сделало вывод, что отказ от публикации предварительного отчёта вызван требованиями США. Страна Штаты решили покинуть ВОЗ, потом отменили это решение, но стали настаивать на большей прозрачности расследования о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Пекин сейчас заявляет о том, что расследования миссиями ВОЗ должны быть проведены не только в Китае, но и в других странах. В первую очередь, в США. Международная группа учёных должна убедиться, не мог ли вирус появиться в Соединённых Штатах и быть завезённым в Ухань, например, с упаковкой замороженных продуктов.
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга выразил обеспокоенность по поводу публикации издания. Он заявил, что первоначальные выводы по расследованию в Ухани, которые должны были бы быть отражены в промежуточном отчёте, не внушают доверия. По мнению американских властей, очень важно, чтобы доклад ВОЗ был независимым. И независимым, прежде всего, от китайских властей.

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