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В ВОЗ рассказали, кому больше досталось от пандемии

09 марта 2021, 09:50  •  177 • В мире
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, кто больше всех пострадал от пандемии, предоставил цифры и назвал причины этого.
Больше всего от распространения коронавирусной инфекции пострадало женское население планеты. О этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он, в частности, пояснил, что именно женщины пострадали от того, что предприятия сфер деятельности, на которых трудятся представительницы слабого пола, были закрыты во время периода самоизоляции.
Также, подчеркнул Гебрейесус, во время пандемии был зарегистрирован рост домашнего насилия. Многие женщины лишились доступа к охране репродуктивного здоровья и к услугам здравоохранения.
По его словам, в цифрах потери в сфере занятости были более высокими среди женщин, чем среди мужчин. Женщины несли дополнительное бремя, связанное с уходом за детьми и пожилыми членами семьи.
Именно женщины-медики - не менее 70% всего больничного персонала в условиях пандемии сыграли "ключевую роль в лечении и спасении жизней".

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