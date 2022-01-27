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В ВОЗ допустили признание вакцины "Спутник V", не уточнив сроки
27 января 2022, 17:55 • 77 • В мире
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что организация может признать русскую вакцину уже в этом году.
Произведённую в России вакцину от коронавируса "Спутник V" могут признать в ВОЗ. Об этой вероятности заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович. Она не стала уточнять сроки, указав лишь, что признание препарата возможно в этом году.
Вуйнович пояснила, что на данный момент в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, включено 10 вакцин.
Это значит, что они используются в чрезвычайных ситуациях здравоохранения, как сейчас в пандемию, указала представитель ВОЗ в России.
"Еще шестнадцать кандидатов находятся в процессе ожидания, включая "Спутник V", - сообщила она в эфире телеканала "Россия 24".
Как отметила Вуйнович, для включения вакцины в данный список необходимо собрать определённый пакет документов. "Всё идёт по плану, и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса", - добавила Вуйнович.
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