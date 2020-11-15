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В войне с БелАЭС у Литвы появился новый враг

15 ноября 2020, 02:25  •  165 • Украина
«Отделить российское электричество от белорусского невозможно: электросеть БРЭЛЛ – общая»
Сейм Литвы обратился в Министерство иностранных дел с требованием оказать давление на Латвию, напомнив о солидарности стран Балтии по отношению к Белорусской атомной станции. По мнению Вильнюса, Рига нарушает трёхстороннее соглашение, заключённое между тремя прибалтийскими странами, из-за чего на территорию Литвы может попасть электроэнергия, произведённая на БелАЭС. Согласно же литовскому законодательству, использование белорусской электроэнергии угрожает национальной безопасности страны.
Как только БелАЭС начала работу, Литва прекратила покупать белорусскую электроэнергию, а Латвия сообщила, что начала покупать электроэнергию в России.
Ещё в 2018 году была разработана методика, согласно которой торговля электроэнергией на границе Латвии и России не осуществлялась. Теперь же, после внесения поправок в методику, Латвия возобновила торговлю с Россией.
В Литве новую методику торговли электроэнергией одобрило Министерство энергетики, однако Государственный совет по регулированию энергетики и победившая на выборах в Сейм партия консерваторов выступили против.
Согласно новой методике, в России можно покупать электроэнергию, однако при этом российская сторона должна каждый раз предоставлять некий сертификат, подтверждающий, что эта электроэнергия не произведена на БелАЭС.
Судя по всему, в Вильнюсе стараются не вспоминать о том, что Литва ещё с советских времён входит в единое энергокольцо БРЭЛЛ (Беларусь – Россия – Эстония – Латвия – Литва). Это означает, что электроэнергия всех этих стран циркулирует в общей электросети.
«Можно заблокировать электросмычки на литовско-белорусской границе, можно уговорить сделать то же Латвию на латвийско-белорусской границе – продукция БелАЭС всё равно будет проникать в Литву вместе с электроэнергией, которую Латвия получает на границе с Россией. Литовские политики пытались решить выдуманную самим себе проблему с помощью неких сертификатов – документальных подтверждений происхождения энергии, которые должна будет предъявлять Россия на границе с Латвией, чтобы доказать, что поставляемое ей электричество — не белорусское. Но даже если Россия проявит добрую волю и будет печатать Прибалтике сертификаты российского происхождения энергии, этим сертификатам будет грош цена – отделить российское электричество от белорусского невозможно: электросеть БРЭЛЛ – общая»,
– объясняет интернет-издание RuBaltic.
И тогда в Вильнюсе решили – необходимо просто запретить Латвии покупать электроэнергию у России, ведь трёхстороннее соглашение не было официально одобрено в Литве.
«Мы уже и в устной форме информировали и, конечно, информируем в письменной, поскольку в ситуации, когда не подтверждена новая методика, соответственно, действует методика 2018 года, в ней как раз не предусмотрены возможности торговли электроэнергией с Россией, что латыши вроде бы и начали делать. Это объективные факты, их следует фиксировать»,
– заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
В Вильнюсе подсчитали и пришли к выводу, что Латвия может обойтись и своей электроэнергией, ей незачем покупать дополнительно электроэнергию у России.
«Импорт российской электроэнергии не является жизненно необходимым для латышей. И без него они могут спокойно выжить, у них достаточно своих мощностей, а дефицит можно будет погасить за счёт импорта из Финляндии. А это значит, что латышам импорт российской электроэнергии нужен только для того, чтобы продавать её в Литву. Быть может, смешивая российское электричество с электроэнергией БелАЭС, ведь различить их невозможно. Как литовцы должны оценивать такой «бизнес» латышей? Как минимум – как подозрительный»,
– уверен экс-премьер Литвы, один из лидеров партии консерваторов («Союз Отечества — христианские демократы Литвы») Андрюс Кубилюс.
В войне с БелАЭС у Литвы появился новый фронт – латышский.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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