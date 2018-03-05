В Восточной Гуте объявлен гуманизм

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Сирийские войска вот-вот разорвут котёл вокруг террористов на две части. Те ощутимо нервничают и обращаются к гуманизму: готовы обменять людей на гуманитарную помощь

Самые свежие сообщения из Восточной Гуты звучат так (причём нельзя не процитировать одного из самых интересных наблюдателей по теме в "Живом журнале", выступающего под ником kerzak_1): "Бармалеи готовы разменять сколько-то тысяч беженцев, которых они выпустят из Гуты, на жратву (типа гуманитарку)".

Нельзя не согласиться и с его выводом: "Судя по всему, их там прижало знатно".

Остроумие крокодила: комендантский час на время гуманитарной паузы

Действительно, официальные источники сообщили со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон: "Боевики в районе Восточной Гуты пообещали выпустить мирных жителей в обмен на гуманитарную помощь".

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В свою очередь Центр сослался на сирийских военных, что делает ситуацию совсем понятной. Те самые "бармалеи" до последнего не хотели выпускать мирное население из зоны боёв. Но в конце концов именно "звери" — военные "антинародного режима" Башара Асада, "убивающего свой народ", — дожали бандитов, обменяв жизни гражданских на еду для боевиков.

Точно ли не хотели выпускать?

Совершенно точно, и тому есть десятки свидетельств. С тех пор, как 26 февраля по поручению президента России Владимира Путина российские миротворцы и сирийские военные установили в Восточной Гуте ежедневные гуманитарные паузы с 09:00 до 14:00 по местному времени, таких пауз было уже шесть. За всё это время никому из гражданских из окружённого анклава вырваться не удалось. Потому как за это время террористы, трепетно и изощрённо поддерживаемые Западом, продемонстрировали весь арсенал средств для удержания мирных жителей в качестве живого щита и готового материала для проливания по нему пропагандистских слёз. С целью, естественно, давления на Дамаск и Москву, чтобы отступились от террористического анклава на окраинах этого самого Дамаска.

Сирийские военные. Фото: www.globallookpress.com

За период гуманитарных пауз исламисты использовали по мирному населению блокирование путей к КПП на выходе из зоны, обстрелы коридора безопасности из стрелкового оружия и миномётов. Из миномётов обстреливали также и Дамаск с очевидной целью — вызвать ответный огонь. Чтобы даже при его хирургической аккуратности проорать в западных СМИ, будто сирийские войска снова накрыли огнём гражданских.

Кроме того, боевики использовали приём, показавшийся им, видимо, изысканно остроумным: на время гуманитарных пауз объявили... комендантский час. С девяти часов утра до двух часов дня — да, самое время. Крокодилье такое остроумие, как и слёзы...

Был введён также запрет на массовые собрания жителей, чтобы те толпой не попытались прорваться к миру и в мир, а боевикам, соответственно, не пришлось бы терять реноме перед западной прессой, расстреливая людей в открытую. Расстреливают втихую, выхватывая наиболее активных. В том числе при помощи снайперского огня — приёма, применявшегося ещё при штурме иракской армией Мосула.

Исключение за всё это время составили лишь двое ребятишек, которым удалось-таки прорваться на волю из бандитской "зоны". При этом вышедших глубокой ночью к гуманитарному коридору мальчика и девочку, по которым исламисты открыли огонь, прикрыли сирийские солдаты.

Кто с кем, можно судить хотя бы по тому, что жители Восточной Гуты довольно густо звонят на "горячую линию" Центра по примирению в Дамаске. Информация типична и однообразна: голод, дефицит продовольствия и лекарств, которые отбирают джихадисты, массовые репрессии боевиков против гражданского населения.

Кто и кого прижал в Восточной Гуте

И вот теперь наконец появились, похоже, первые подвижки. Гуманитарный конвой Красного полумесяца из 45 грузовиков уже стоит у пункта пропуска возле деревни Мухайям аль-Вафедин. Дальше всё зависит от бандитов. И, к сожалению, от западных "гуманистов". Ибо это верный признак: как только по инициативе любой западной страны, а особенно такой одиозной, как Великобритания, раздаётся стон об "отказе в предоставлении гуманитарного доступа", "атаках на медицинские учреждения и гражданскую инфраструктуру", "авиаударах по гражданскому населению", а также "предположительное использование химического оружия", значит, дело верное: террористов жмут.

Фото: www.globallookpress.com

А это, в свою очередь, очень "жмёт" их западных спонсоров и кукловодов. И они срочно пропихивают через контролируемый ими Совет по правам человека (СПЧ) ООН соответствующую резолюцию. И даже не заморачиваются с соблюдением хотя бы внешних приличий: хотя бы номинально согласиться с поправкой, осуждающей вообще все террористические акты в Сирии, неважно, от кого исходящие. В том числе и в Восточной Гуте.

Ничего особенного: то же самое было и во время штурма Алеппо. Но как только город был освобождён от террористов, весь "гуманитарный" интерес Запада к нему невесть куда испарился.

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А прижимают боевиков, судя по поступающим сообщениям, там действительно серьёзно. Сирийские войска заняли уже больше четверти территории этого анклава, причём очевидным образом наметилось движение правительственных сил навстречу друг другу примерно по "поясу" фигуры на карте. В перспективе, если этот очевидный план будет реализован, "пояс" затянут окончательно (там осталось 3,5 км между передовыми подразделениями двух наступающих группировок), тем самым разрезав группировку боевиков на две части.

Кроме того, асадовские части вышли на окраины города-спутника Дамаска Думы — главного опорного пункта обороны исламистами Восточной Гуты. При этом, по мнению военных аналитиков, оборона уже сильно перенапряжена, и судьбу всей операции решит продолжение, а лучше — усиление давления со стороны сирийской армии САА. Что, надо признать, тоже непросто: потери САА понесла уже существенные, а город Дума превращён в очень сильную позицию, испещрённую мощными опорными пунктами с подземными ходами между ними.

С другой стороны, как сообщают источники "Царьграда" в Сирии, есть сведения, что давление со стороны правительственных войск будет именно нарастать, так как САА не ввела ещё в бой существенную часть своих резервов на этом направлении.

Битва обещает быть трудной. Но пример того же Алеппо убеждает: она будет выиграна. Ибо такое решение принято и пересмотру не подлежит.

А Запад пусть корчится.

Покровский Александр