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В Восточной Гуте начались уличные столкновения между боевиками

12 марта 2018, 12:24  •  170 • Политика

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 12 марта. /ТАСС/. Группировки боевиков в Восточной Гуте начали бои друг с другом после требования о размежевании "Фейлак ар-Рахман" с запрещенной в РФ террористической организацией "Джебхат ан-Нусра" с целью дальнейшего обсуждения их вывода из района, сообщил журналистам в понедельник представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"После выдвижения центром по примирению враждующих сторон требований о немедленном размежевании группировки "Фейлак ар-Рахман" с террористической организацией "Джебхат ан-Нусра" с целью обсуждения их дальнейшего вывода из района, началось противостояние группировок. На улицах идут открытые бои между членами НВФ, мирные жители вынуждены искать укрытие, чтобы не стать случайными жертвами боевых действий", - сказал он.

Накануне состоялись переговоры представителей Центра с лидерами незаконных вооруженных формирований "Фейлак ар-Рахман", на которой было выдвинуто соответствующее требование.

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