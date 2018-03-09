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В Восточной Гуте боевики обстреляли пункт пропуска: Есть погибшие и раненые

09 марта 2018, 01:54  •  119 • Политика
Боевики антиправительственной группировки "Фейлак ар-Рахман" атаковали дополнительный пункт пропуска, созданный для эвакуации мирных жителей из зоны конфликта.
Антиправительственные боевики, закрепившиеся в оазисе Восточная Гута, вновь нарушили режим перемирия. Как сообщают в российском Центре по примирению враждующих сторон сирийской гражданской войны, в ходе обстрела джихадистами дополнительного пункта пропуска Млеха - Джисрейн пострадало несколько человек.
Часть из них погибла, часть - была ранена. По словам начальника Центра Юрия Евтушенко, ответственность за стрельбу по мирным жителям в районе пропускного пункта несут боевики вооруженного бандформирования "Фейлак ар-Рахман".
В любом случае, продолжает Евтушенко, до того как боевики открыли огонь по созданному сегодня днем пропускному пункту, через него зону конфликта смогли покинуть порядка 1,5 тысяч мирных жителей.
"Сегодня для выхода мирных жителей из данных населенных пунктов сирийскими властями был открыт дополнительный пункт пропуска Млеха - Джисрейн. При перемещении мирных жителей на пункт пропуска боевики группировки "Фейлак ар-Рахман" расстреляли их. Сожжено три автомобиля, имеются погибшие и раненые", - цитирует Центр ТАСС.

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