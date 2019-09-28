Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Виза на переезд: почему Россия и Иран предложили перенести штаб-квартиру ООН
Косачев считает, что Волкер провалил миссию спецпредставителя США по Украине
Шарий беседует с Гончаренко
Пушков ответил на высказывание Кулебы о «клубе неудачников»
Главная / В мире

В Восточной Германии появилось слово «остальгия», от немецкого Ost – восток

28 сентября 2019, 16:09  •  66 • В мире
Более половины немцев, живущих на территории бывшей ГДР, ощущают себя в новой Германии гражданами второго сорта
Более половины немцев из Восточной Германии (57%) чувствуют себя в объединённой стране людьми второго сорта, и только 38% полагают, что объединение Германии в 1990 г. прошло успешно. Среди лиц моложе 40 лет этот показатель ещё ниже – всего 20%
Кристиан Хирте, сотрудник правительственного департамента, ответственного за работу с восточногерманскими землями, подтвердил, что в бывшей ГДР царит атмосфера недовольства. После объединения Германии более 2 млн. восточных немцев, преимущественно молодёжь, переехали в Западную Германию. Сегодня Восточная Германия испытывает острую нехватку профессиональных кадров, крупные фирмы не хотят размещать здесь своё производство. Из 30 крупнейших немецких концернов ни один не имеет штаб-квартиру в Восточной Германии.
Продуктивность промышленных предприятий на востоке ниже на 21%, чем на западе, а безработица выше. Зато по старению населения Восточная Германия впереди Западной.
Это оказывает влияние на избирательный процесс: правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) теряет поддержку восточных немцев, которые предпочитают голосовать за Левую партию и партию «Альтернатива для Германии» (правые).
Объединение Германии было просто поглощением Германской Демократической Республики. Всего 2,7% военнослужащих армии ГДР получили возможность продолжить службу в армии объединённой Германии. Остальных отправили в отставку. В прошлом году бундесвер издал методичку с указанием примеров из прошлого, которыми должна гордиться немецкая армия. Из солдат ГДР полагается чтить только тех, кто был в оппозиции к правящей Социалистической единой партии Германии (СДПГ) или имеет «особые заслуги» в деле борьбы за объединение страны.
После объединения работы лишились восточногерманские юристы (законодательство ГДР упразднено), профессора и преподаватели (система образования ГДР упразднена), технические специалисты (продукция ГДР признана не соответствующей промышленным стандартам ФРГ) и т.д.
В Восточной Германии появилось слово «остальгия», от немецкого Ost – восток. Так называют тоску по временам ГДР, когда восточные немцы жили, может, не так богато, как западные, но без наркомании, проституции, безработицы и прочих капиталистических «благ».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
28 сентября 2019, 09:24
«Волки с Уолл–стрит» против Уоррен: кто станет новым лидером президентской гонки в США среди демократов
27 сентября 2019, 10:39
«Становится центром притяжения американских сил»: почему Польша продолжает наращивать военный контингент США
26 сентября 2019, 02:09
«Эффективное нелетальное средство»: почему США форсируют создание СВЧ-оружия
28 сентября 2019, 15:54
«Пробуждается дух Ямато»: в каких сферах Япония намерена укреплять свой оборонный потенциал
26 сентября 2019, 21:39
«С его именем связана целая эпоха в современной истории Франции»: умер Жак Ширак
27 сентября 2019, 13:54
«Открыто встали на сторону террористов»: МИД осудил новый пакет антироссийских санкций США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 сентября 2019, 16:24
Зеленский опубликовал совместную фотографию с Трампом
26 сентября 2019, 15:09
Лукашенко: Россия никогда не позволит себе захватить Украину
23 сентября 2019, 15:39
Криминальный авторитет и месть за музыканта: СК раскрыл детали убийства Михаила Круга
27 сентября 2019, 17:24
«Маски сброшены»: Москва ответила Вашингтону на санкции
25 сентября 2019, 19:39
Рогозин поблагодарил украинских специалистов после пуска «Союза ФГ»
26 сентября 2019, 20:09
Зеленского перекосило, когда Трамп послал его к Путину
23 сентября 2019, 02:54
Единую Россию приказано ликвидировать?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.