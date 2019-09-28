В Восточной Германии появилось слово «остальгия», от немецкого Ost – восток

Более половины немцев, живущих на территории бывшей ГДР, ощущают себя в новой Германии гражданами второго сорта

Более половины немцев из Восточной Германии (57%) чувствуют себя в объединённой стране людьми второго сорта, и только 38% полагают, что объединение Германии в 1990 г. прошло успешно. Среди лиц моложе 40 лет этот показатель ещё ниже – всего 20%

Кристиан Хирте, сотрудник правительственного департамента, ответственного за работу с восточногерманскими землями, подтвердил, что в бывшей ГДР царит атмосфера недовольства. После объединения Германии более 2 млн. восточных немцев, преимущественно молодёжь, переехали в Западную Германию. Сегодня Восточная Германия испытывает острую нехватку профессиональных кадров, крупные фирмы не хотят размещать здесь своё производство. Из 30 крупнейших немецких концернов ни один не имеет штаб-квартиру в Восточной Германии.

Продуктивность промышленных предприятий на востоке ниже на 21%, чем на западе, а безработица выше. Зато по старению населения Восточная Германия впереди Западной.

Это оказывает влияние на избирательный процесс: правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) теряет поддержку восточных немцев, которые предпочитают голосовать за Левую партию и партию «Альтернатива для Германии» (правые).

Объединение Германии было просто поглощением Германской Демократической Республики. Всего 2,7% военнослужащих армии ГДР получили возможность продолжить службу в армии объединённой Германии. Остальных отправили в отставку. В прошлом году бундесвер издал методичку с указанием примеров из прошлого, которыми должна гордиться немецкая армия. Из солдат ГДР полагается чтить только тех, кто был в оппозиции к правящей Социалистической единой партии Германии (СДПГ) или имеет «особые заслуги» в деле борьбы за объединение страны.

После объединения работы лишились восточногерманские юристы (законодательство ГДР упразднено), профессора и преподаватели (система образования ГДР упразднена), технические специалисты (продукция ГДР признана не соответствующей промышленным стандартам ФРГ) и т.д.

В Восточной Германии появилось слово «остальгия», от немецкого Ost – восток. Так называют тоску по временам ГДР, когда восточные немцы жили, может, не так богато, как западные, но без наркомании, проституции, безработицы и прочих капиталистических «благ».