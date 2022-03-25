Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В порту Бердянска гремят мощные взрывы. Что случилось?
Ликвидирован известный украинский неонацист
Российские ТОСы уничтожили позиции боевиков «Азова» в Мариуполе
Провал ЦБ обернулся громкой отставкой: Набиуллина молчит - объясняться пришлось ...
Главная / В мире

В Восточной Европе появятся новые боевые группы НАТО

25 марта 2022, 10:25  •  346 • В мире
Североатлантический альянс продолжит наращивать военную мощь у границ России и накачивать Украину оружием, но не будет вводить войска на украинскую территорию. Такие решения были приняты на внеочередном саммите НАТО в Брюсселе.
В рамках укрепления восточного фланга альянса участники встречи договорились создать четыре новые многонациональные тактические боевые группы НАТО в Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии.
«В ответ на действия России» альянс развернул подразделения сил реагирования и сосредоточил на своём восточном фланге 40 тысяч военнослужащих плюс значительные военно-воздушные и военно-морские силы», – сообщается в совместном заявлении по итогам брюссельского заседания.
«Члены НАТО… продолжат оказывать политическую и практическую поддержку Украине в её дальнейшей самообороне. Члены НАТО также продолжат предоставлять содействие в таких областях, как кибербезопасность и защита от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера». Тем не менее это далеко не та военная помощь «без ограничений», которую просил предоставить Украине Владимир Зеленский в своём видеообращении к участникам саммита НАТО.
В ходе заседания в Брюсселе генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг отклонил предложение Польши о введении миротворческого контингента, а фактически оккупационного корпуса НАТО в западную часть Украины. И подчеркнул необходимость «быть готовым к участию в полномасштабном конфликте с Россией».
Кроме того, участники Североатлантического пакта призвали все страны «поддерживать международный порядок» на основе принципа территориальной целостности и воздержаться от поддержки военных усилий Москвы.
Примечательными заявлениями в день чрезвычайного заседания альянса в Брюсселе отметился президент США Джозеф Байден. Во-первых, он допустил возможность территориальных уступок со стороны Украины в процессе переговоров с Россией. Во-вторых, Байден пригрозил «соразмерным ответом» США в случае применения Вооружёнными силами РФ химического оружия. Хозяина Белого дома не смущает то, что, в отличие от США, Россия уничтожила свои запасы химического оружия.
Саммит НАТО в Брюсселе показал подчинённость стран-участниц альянса политике США по сдерживанию России и заинтересованность блока в продолжении военных действий на Украине, констатировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Решение альянса о создании новых боевых групп в странах Восточной Европы является «опасным и дестабилизирующим наращиванием сил», а раздувание антироссийской истерии используется для повышения расходов на вооружения с целью загрузить заказами ВПК США.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


346
Источник
Похожие новости
24 марта 2022, 15:45
"Стратегическое фиаско": Глава Еврокомиссии, обвиняя Россию, раскрыла главный страх
24 марта 2022, 08:10
Британия арестовала загадочный русский вертолёт
24 марта 2022, 21:35
Немецкий политик призвала массово убивать животных, чтобы спастись от катастрофы
24 марта 2022, 19:15
Предателей нет: Русский посол заочно пресёк попытки ФБР
25 марта 2022, 01:35
«Огромные инвестиции»: почему в обозримом будущем Европа вряд ли сможет отказаться от российского газа
23 марта 2022, 22:50
Мечтавшая отнять Сибирь у России экс-госсекретарь скончалась в США: Не стало Мадлен Олбрайт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 марта 2022, 03:35
"Обезумели от безысходности": Мизинцев сообщил о ликвидации десятков боевиков-дезертиров
23 марта 2022, 07:40
Российские ТОСы уничтожили позиции боевиков «Азова» в Мариуполе
24 марта 2022, 06:25
Чему британцы учили украинских солдат в Донбассе: Тайник с документами выдал неудобную правду
20 марта 2022, 16:20
Мир на пороге катастрофы: Немцев охватила паника
19 марта 2022, 13:30
Кадыров прямо поставил ультиматум всем украинским "нацикам": "Можете рявкать"
20 марта 2022, 08:45
Трамп выдал "секрет" Байдена: "Это катастрофа"
23 марта 2022, 05:55
Ликвидирован известный украинский неонацист
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.