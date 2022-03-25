В Восточной Европе появятся новые боевые группы НАТО

Североатлантический альянс продолжит наращивать военную мощь у границ России и накачивать Украину оружием, но не будет вводить войска на украинскую территорию. Такие решения были приняты на внеочередном саммите НАТО в Брюсселе.

В рамках укрепления восточного фланга альянса участники встречи договорились создать четыре новые многонациональные тактические боевые группы НАТО в Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии.

«В ответ на действия России» альянс развернул подразделения сил реагирования и сосредоточил на своём восточном фланге 40 тысяч военнослужащих плюс значительные военно-воздушные и военно-морские силы » , – сообщается в совместном заявлении по итогам брюссельского заседания.

«Члены НАТО… продолжат оказывать политическую и практическую поддержку Украине в её дальнейшей самообороне. Члены НАТО также продолжат предоставлять содействие в таких областях, как кибербезопасность и защита от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера». Тем не менее это далеко не та военная помощь «без ограничений», которую просил предоставить Украине Владимир Зеленский в своём видеообращении к участникам саммита НАТО.

В ходе заседания в Брюсселе генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг отклонил предложение Польши о введении миротворческого контингента, а фактически оккупационного корпуса НАТО в западную часть Украины. И подчеркнул необходимость «быть готовым к участию в полномасштабном конфликте с Россией».

Кроме того, участники Североатлантического пакта призвали все страны «поддерживать международный порядок» на основе принципа территориальной целостности и воздержаться от поддержки военных усилий Москвы.

Примечательными заявлениями в день чрезвычайного заседания альянса в Брюсселе отметился президент США Джозеф Байден. Во-первых, он допустил возможность территориальных уступок со стороны Украины в процессе переговоров с Россией. Во-вторых, Байден пригрозил «соразмерным ответом» США в случае применения Вооружёнными силами РФ химического оружия. Хозяина Белого дома не смущает то, что, в отличие от США, Россия уничтожила свои запасы химического оружия.

Саммит НАТО в Брюсселе показал подчинённость стран-участниц альянса политике США по сдерживанию России и заинтересованность блока в продолжении военных действий на Украине, констатировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Решение альянса о создании новых боевых групп в странах Восточной Европы является «опасным и дестабилизирующим наращиванием сил», а раздувание антироссийской истерии используется для повышения расходов на вооружения с целью загрузить заказами ВПК США.