Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всех обокрал!": В Закарпатье Порошенко прогнали с его собственного ми...
Коммунисты предлагают пригласить в Госдуму грузинских депутатов и посадить главу...
«Имитация борьбы со взяточничеством»: как Зеленский планирует превратить Чернобы...
Заняться больше нечем: Советник Зеленского захотел оставить Россию без русского ...
Главная / В России

В восточном Крыму высадились около 2,5 тысячи десантников: начались учения

11 июля 2019, 12:24  •  60 • В России

В восточной части Крыма начались учения военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения. Около 2,5 тысяч военных высадились на двух площадках в Ленинском районе Крыма для совместного летного тактического учения Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации.

- Военнослужащие совершили перелет на большие расстояния 40 самолетами Ил-76 Военно-транспортной авиации с аэродромов взлета "Иваново-Северный" и "Ульяновск-Восточный", десантировались на площадки приземления "Найманская" и "Охчи-Оба" в Крыму, - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Военнослужащие десантировались с высоты 600 метров из 40 самолетов Ил-76 двумя параллельными потоками. Личный состав, в соответствии с замыслом учения, отрабатывал захват объектов условного противника и уничтожил незаконное вооруженное формирование.

- Во время основного этапа учения впервые в Крыму мы провели десантирование более 2,4 тысячи военнослужащих. После этого были отработыны тактические задачи с подразделениями соединения по сбору на площадке приземления, захвату и уничтожению объектов условного противника и незаконных вооруженных формирований, а также овладению полевым аэродромом для посадки на нем самолетов Военно-транспортной авиации - сказал заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.

Военнослужащие десантировались с высоты 600 метров из 40 самолетов Ил-76 двумя параллельными потоками..Видео: Михаил Патлис! другой источник

Он отметил, что площадки приземления, на которые десантировались военные, являются одними из самых сложных, поскольку находятся недалеко от моря. Помимо этого, высадка потребовала четких слаженных действий от экипажей самолетов Ил-76 ВТА и подразделений ВДВ.

- Десантирование из самолетов производилось двумя параллельными потоками по 20 самолетов в каждом, на минимальных расстояниях между ними. Это потребовало от командиров и личного состава более тщательной подготовки в отработке вопросов десантирования в данных условиях, - уточнил Наумец.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
10 июля 2019, 20:09
Алексей Венедиктов - о встрече с Вышинским в киевском СИЗО: Кирилл здоров. Не сломлен. Надеется отстоять свою невиновность
10 июля 2019, 15:09
В рамках поручений президента: ФСИН и СПЧ предложили меры по улучшению условий в СИЗО
10 июля 2019, 16:54
Росгвардейцев поощрят за спасение в Крыму 23 отдыхающих
10 июля 2019, 18:24
«Идёт борьба за каждый сантиметр правой руки»: в клинике Рошаля рассказали о состоянии семилетней девочки из Ингушетии
10 июля 2019, 21:39
«Ордер нарушает права человека»: суд в Польше не стал высылать в Швецию россиянина, который вывез своих детей
10 июля 2019, 18:24
«Рабочие приступили к берегоукреплению»: как проходит ликвидация последствий паводка в Иркутской области
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июля 2019, 11:54
"Лошарик" получил серьезные повреждения еще у Аляски: Американский журналист "раскрыл" тайну
04 июля 2019, 22:54
Лучший момент пресс-конференции: Путин божественно опустил на землю "президента" Гуайдо
10 июля 2019, 05:39
Совпадение? Американские соцсети рухнули за три дня до появления "Адмирала Горшкова" в Кабо-Верде
06 июля 2019, 04:09
"Надеемся на поддержку Запада": Зеленский проговорился, как намерен выполнять Минские соглашения
07 июля 2019, 09:09
Тульский «Панцирь»: почему российский комплекс ПВО считается одним из лучших в мире
05 июля 2019, 18:09
Зеленский высказался по поводу употребления русского языка в Донбассе
09 июля 2019, 00:24
"В течение суток подорвём здание": Властям Украины пригрозили страшными последствиями из-за учений НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.