В Воронеже открыли памятник летчику Роману Филипову

Памятник погибшему в Сирии летчику Роману Филипову открыли в Воронеже в пятницу, 15 июня. Бюст установили на территории школы №85 (улица Маршала Жукова, 2), в которой учился Филипов. На церемонии присутствовали представители городской администрации, Министерства обороны, школьники и родственники пилота.

Напомним, что сначала администрация города планировала установить бюст в сквере «Мемориальный» по адресу: Московский проспект, 31в. Рядом находится храм, в котором отпевали воронежского летчика. Однако решение изменили. Также в апреле комиссия по культурному наследию приняла решение назвать новую улицу в Центральном районе города именем пилота.Она проходит с юга на север от улицы Академика Гмелина до границы Правобережного лесничества. В Борисоглебске именем героя также назвали улицу.

На открытии присутствовали школьники, сотрудники администрации, представители Минобороны.Фото: Юлия ДИДЕНКО

3 февраля Романа Филипова сбили террористы в провинции Идлиб. Воронежец отстреливался до последнего, а потом, подпустив врагов поближе, с криком «Это вам за пацанов» подорвался на гранате. Президент присвоил Роману Филипову звание Героя России посмертно. Воронежца похоронили на Аллее славы Коминтерновского кладбища.