|
В Воронеже открыли памятник летчику Роману Филипову
15 июня 2018, 14:24 • 80 • В России
Памятник погибшему в Сирии летчику Роману Филипову открыли в Воронеже в пятницу, 15 июня. Бюст установили на территории школы №85 (улица Маршала Жукова, 2), в которой учился Филипов. На церемонии присутствовали представители городской администрации, Министерства обороны, школьники и родственники пилота.
Напомним, что сначала администрация города планировала установить бюст в сквере «Мемориальный» по адресу: Московский проспект, 31в. Рядом находится храм, в котором отпевали воронежского летчика. Однако решение изменили. Также в апреле комиссия по культурному наследию приняла решение назвать новую улицу в Центральном районе города именем пилота.Она проходит с юга на север от улицы Академика Гмелина до границы Правобережного лесничества. В Борисоглебске именем героя также назвали улицу.
На открытии присутствовали школьники, сотрудники администрации, представители Минобороны.Фото: Юлия ДИДЕНКО
3 февраля Романа Филипова сбили террористы в провинции Идлиб. Воронежец отстреливался до последнего, а потом, подпустив врагов поближе, с криком «Это вам за пацанов» подорвался на гранате. Президент присвоил Роману Филипову звание Героя России посмертно. Воронежца похоронили на Аллее славы Коминтерновского кладбища.
Подпишитесь на нас
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
11 июня 2018, 17:39
|
14 июня 2018, 01:09
|
14 июня 2018, 07:40
|
14 июня 2018, 10:54
|
14 июня 2018, 18:39
|
09 июня 2018, 13:54
|
11 июня 2018, 04:54