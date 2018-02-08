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В Воронеже началось прощание с погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым

08 февраля 2018, 13:39  •  151 • В России

В Воронеже началось прощание с погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым. Закрытый гроб внесли в бывший Дом офицеров военного городка в Северном микрорайоне примерно в 12:10. Первые полчаса никого, кроме родственников, к нему допускать не будут. Отпевание также будет проходить с участием близких. Службу проведет митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

Тем временем вокруг здания собрались сотни воронежцев, которые, несмотря на холод, ждут возможности отдать дань памяти своему земляку. В помещение провели только учеников школы, в которой учился Роман Филипов, и местных паралимпийцев.

Похоронят летчика на Коминтерновском кладбище, где находится Аллея героев.Фото: Ксения БОРТНИКОВА

Желающих проститься с Романом Филиповым начали пускать в здание после 13:00. В первых рядах прошли кадеты, курсанты, боевые товарищи. На панихиду прибыло большое количество киргиских и казахских военнослужащих. Правда, они также связаны с Воронежем: проходят здесь службу или обучение.

После часа неравнодушных горожан начали пускать в здание.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Напомним, Роман Филипов управлял штурмовиком Су-25, когда его боевую машину поразила ракета. Летчик сумел успешно катапультироваться, но на земле попал в окружение сирийских боевиков. Какое-то время он отстреливался из-за каменной насыпи, а потом подорвал себя гранатой, не желая сдаваться в плен.

Прощание с летчиком Романом Филиповым.После часа дня к гробу начали пускать всех, кто хочет проститься с майоромВиктор ЛЕВШАКОВ

Последними словами майора Филипова было: "Это вам за пацанов!"Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Владимир Путин присвоил Роману Филипову звание Героя России. Романа Филипова похоронят 8 февраля в Воронеже на Аллее славы Коминтерновского кладбища. На фасаде школы № 85, где он учился, теперь будет мемориальная доска ученика-Героя.

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