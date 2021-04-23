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В вопросе генконсульств Прага оглянулась на Москву: "Пока никаких шагов"
23 апреля 2021, 11:30 • 41 • Политика
В вопросе численности сотрудников генеральных консульств России в Чехии и Чехии в России Прага оглянулась на Москву. "Пока никаких шагов", - отметил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.
По его словам, дипломатический конфликт между двумя странами не приведёт к сокращению штата генеральных консульств. Он отметил, что сегодняшние взаимные шаги Москвы и Праги пока не касаются этих ведомств.
"И Россия пока не предприняла никаких шагов по отношению к нашим генеральным консульствам в России", - сказал он, отметив, что в этом случае численность сотрудников меняться не будет.
Напомним, что ранее Чехия выслала 18 сотрудников посольства России в Праге в связи со "шпионским скандалом". Власти страны полагают, что "русские агенты" якобы устроили взрыв во Врбетице в 2014 году. При этом они не приводят никаких доказательств в подтверждение своей теории. Отметим, что Москва не оставила без ответа этот политический жест и выслала 20 чешских дипломатов.
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