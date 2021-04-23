Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Вам на танках или "Искандерами"?": Русские не стали церемон...
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в св...
"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт ...
Главная / Политика

В вопросе генконсульств Прага оглянулась на Москву: "Пока никаких шагов"

23 апреля 2021, 11:30  •  41 • Политика
В вопросе численности сотрудников генеральных консульств России в Чехии и Чехии в России Прага оглянулась на Москву. "Пока никаких шагов", - отметил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.
По его словам, дипломатический конфликт между двумя странами не приведёт к сокращению штата генеральных консульств. Он отметил, что сегодняшние взаимные шаги Москвы и Праги пока не касаются этих ведомств.
"И Россия пока не предприняла никаких шагов по отношению к нашим генеральным консульствам в России", - сказал он, отметив, что в этом случае численность сотрудников меняться не будет.
Напомним, что ранее Чехия выслала 18 сотрудников посольства России в Праге в связи со "шпионским скандалом". Власти страны полагают, что "русские агенты" якобы устроили взрыв во Врбетице в 2014 году. При этом они не приводят никаких доказательств в подтверждение своей теории. Отметим, что Москва не оставила без ответа этот политический жест и выслала 20 чешских дипломатов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
23 апреля 2021, 03:15
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в своё посольство
23 апреля 2021, 03:15
"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт "вызов" шмыгающего Зеленского
23 апреля 2021, 01:25
Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Словакия получила предупреждение
23 апреля 2021, 03:15
Путин "перебил" Макрона на климатическом саммите, а извиняться пришлось Блинкену
23 апреля 2021, 06:55
"Вмешательство во вмешательство"? Россия сделала важное предложение США
23 апреля 2021, 06:55
"Я рад": Вернувшийся в США посол раскрыл свои планы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 апреля 2021, 07:00
Просто устал: Эстонский депутат невовремя расслабился и опозорился на весь мир
19 апреля 2021, 10:20
"Паркуем где хотим": Россия приготовила НАТО "нежданчик"
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько представил факты
22 апреля 2021, 01:35
В Кремле ответили на ультиматум чешского МИДа
22 апреля 2021, 16:15
В Донбассе горит военная база ВСУ - источник
21 апреля 2021, 01:45
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
20 апреля 2021, 16:35
Как США подставили Украину в деле MH17: "Обман идёт колоссальный"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.