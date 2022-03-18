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В Волновахе появилась улица в честь Героя России: Отдал жизнь за будущее детей
18 марта 2022, 14:10 • 80 • Политика
В освобождённой от нацистов Волновахе (населённый пункт между Донецком и Мариуполем) появилась улица в честь Героя России Владимира Жоги. Командир батальона "Спарта" отдал жизнь за будущее детей и мирных жителей Донбасса.
Сегодня глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель председателя Совфеда России Андрей Турчак лично установили памятную табличку на здании школы города.
"Улица Героя России Владимира Жоги", - указано на табличке.
Напомним, командир батальона "Спарта", полковник Владимир Жога получил смертельное ранение 5 марта, когда обеспечивал выход мирных жителей из Волновахи. "Спарта" прикрывал эвакуацию женщин и детей, когда украинские нацисты начали обстрел.
Президент России Владимир Путин посмертно удостоил комбата звания Героя России. Президент отметил героизм военнослужащего и его верность гражданскому долгу. Таким образом, Жога стал первым Героем России среди воинов республик Донбасса.
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