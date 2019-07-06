В воинской части Азербайджана прогремел взрыв, есть жертвы

О взрыве в одной из воинских частей Азербайджана рассказали в Минобороны страны.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел рано утром в субботу.

Взорвался танковый снаряд, в результате погибли двое военнослужащих: Агаларов Амиддин Шахмалы оглу и Салахов Самир Чингиз оглу.

Мамедов Нурлан Рагим оглу госпитализирован с тяжелыми ранениями. По факту ЧП начато расследование.