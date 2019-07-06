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В воинской части Азербайджана прогремел взрыв, есть жертвы
06 июля 2019, 13:54 • 110 • В мире
Утром в субботу в одной из воинских частей Азербайджана взорвался танковый снаряд, два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения. По факту инцидента начато расследование.
О взрыве в одной из воинских частей Азербайджана рассказали в Минобороны страны.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел рано утром в субботу.
Взорвался танковый снаряд, в результате погибли двое военнослужащих: Агаларов Амиддин Шахмалы оглу и Салахов Самир Чингиз оглу.
Мамедов Нурлан Рагим оглу госпитализирован с тяжелыми ранениями. По факту ЧП начато расследование.
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