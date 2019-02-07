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В военных академиях США хотят бороться с домогательствами курсантов по "упрощенке"
07 февраля 2019, 20:24 • 74 • В мире
В военных академиях США процветает сексуальное насилие. Об этом свидетельствует доклад Пентагона. В минобороны США констатировали, что стали жертвами тех или иных инцидентов сексуального характера стало почти 750 человек. В числе мер, направленных на снижение числа домогательств, предлагается упростить для жертв отчетность по инцидентам и сформировать культуру "уважения и дисциплины".
В американских военных академиях возросло число инцидентов с сексуальными домогательствами. Как говорится в докладе Пентагона, около 750 человек за прошедший год сообщили о непристойных действиях в их отношении.
Большинство докладов поступило от курсантов престижного "Вест-Пойнта".
Отмечается, что несмотря на пугающую статистику, военные убеждены, что ситуацию можно улучшить с помощью поверхностных мер.
В частности, предлагается упростить для жертв отчетность по инцидентам и сформировать культуру "уважения и дисциплины", передает "Военное обозрение".
Примечательно, что уже бывшие студенты утверждают, что минобороны не прилагает достаточных усилий, чтобы обуздать эти инциденты, и в случаях, когда студенты сообщают о сексуальном насилии, руководство часто преследует жертву, а не виновника инцидента.
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