В военной операции Турции против курдов побеждает Асад • 66 • Аналитика









Причины проведения операции «Источник мира»

Разобраться в причинах вторжения Турции на территорию суверенного государства довольно просто. Да и о разработке такой операции было известно ещё весной. Разведка уже тогда сообщила о готовящемся нападении на курдов. Причем лидер Турции тогда получил предупреждение о том, что в случае нападения на чужую территорию его страна превращается в нарушителя сразу нескольких международных договоров и устава ООН.



Нарушение международных договоров сегодня скорее норма, чем исключение. Напомню, что операция «Источник мира» — уже третья, которую турки проводят в Сирии. Были ещё «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». Именно в ходе этих операций Эрдогану удалось создать буферную зону между городами Аазазом и Джараблузом. Кроме этого, турецкая армия заняла город Африн.



Официальная Анкара на все голоса убеждает мир в том, что операция «Источник мира» — это всего лишь продолжение разгрома террористов, желание турок не допустить перехода боевиков на собственную территорию. Это воспринимается экспертами как неуклюжая попытка прикрыть фиговым листком истинные цели вторжения.



На самом деле цели операции озвучиваются лишь отчасти. Уничтожение возможного террористического коридора, через который боевики войдут в Турцию, — это скорее пиар-акция, чем реальная цель. Турки обладают всеми возможностями передушить боевиков на границе страны и без разрушения автономии курдов.



Проблема курдов в Турции стоит довольно остро. Курды — разделенный народ. Часть племен живет в Турции, часть — в Сирии. Все попытки задавить стремление курдов к созданию собственной автономии на территории Турции Анкара успешно подавляла. Но с появлением в 2014 году политической автономии курдов в Сирии это стало делать все труднее и труднее.



Проще говоря, усиление позиции курдов в САР для Турции достаточно опасно. Политическая автономия курдов Сирии угрожает появлением такой же автономии в Турции. А в конечном итоге — созданием объединенной политической автономии курдов обеих стран. Что грозит в отдаленной перспективе созданием самостоятельного курдского государства на территориях, принадлежащих туркам и сирийцам.



По крайней мере, именно к таким мыслям подталкивают некоторые решения турецкого правительства. Вроде того, что сирийская курдская партия «Демократический союз» признается Анкарой террористической организацией только потому, что она сотрудничает с сепаратистами из турецкой Рабочей партии Курдистана. Эта партия из-за своего сепаратизма, точнее, из-за призывов создать политическую автономию курдов в составе Турции, признана Анкарой террористической организацией.



Почему Эрдоган начал операцию именно сейчас

Возможно, для некоторых читателей станет откровением, что операция «Источник мира» стала прямым следствием действий президента США Трампа. Более того, перед началом этой операции президенты двух стран провели телефонный разговор, в котором по некоторым предположениям, естественно, затрагивалась тема курдов.



Мне кажется, что турецкий президент прекрасно «просчитал» Трампа. Американец сегодня в такой ситуации, когда нужно прилагать больше усилий для внутренних достижений, чем для утверждения ведущей роли США в мире. Выборы всегда выбивают на какое-то время Соединенные Штаты из международной жизни.



Трамп многократно заявлял о необходимости вывода американских войск из регионов войны. В том числе и из Сирии. Кстати, вывод происходил достаточно давно. Но не одномоментно, а постепенно. С логистикой у американской армии, как показали учения в Европе, проблем достаточно много. Потому и вытаскивали подразделения кусками. Об этом знают не только союзники, но и противники американцев.



Возникает другой вопрос. А как войска коалиции? Без турок, естественно. Останутся ли они после ухода американцев? Ответ очевиден. Коалиция героически сбежит ещё до полного вывода армии США. В ближайшее время мы об этом услышим. Неспособны европейцы вести боевые операции без американского зонтика над головой. Слабоваты в коленках современные европейцы.





Так что, по моему мнению, действия турецкого президента согласованы с главным союзником курдов — американцами. Более того, американцы прямо подтолкнули Эрдогана к проведению этой операции. Для чего? Увы, для США важно сохранить имидж супердержавы. А успехи турок на первом этапе операции как раз и будут этому способствовать. «Пока мы были в этом регионе, там был мир! Но стоило уйти оттуда армии США, война вспыхнула с новой силой».



А как же дипломатические шаги США по осуждению агрессии Турции? Как же законопроекты по санкциям против Турции? А никак. Мы прекрасно видели, как могут работать в этом направлении американцы на примере России, Китая, Ирана. А что мы видим сегодня? Мышиная возня с имитацией кипучей деятельности. Трамп не одобрил действия Эрдогана и погрозил ему пальчиком.



Как отреагировали ведущие страны

Интересна реакция мировых лидеров на события в Сирии. Напомню, что Турция является членом коалиции. Не самостоятельным участником, а именно членом команды НАТО из 28 стран. Причем, пока Эрдогана сдерживал Трамп, Меркель, Макрон и Джонсон были уверены в том, что руководят Европой. Что ЕС и НАТО без их разрешения не смогут ничего сделать самостоятельно.



А что получилось? Президент Турции фактически плюнул им в лицо. Всяк сверчок знай свой шесток. «Это мой регион, и я буду делать тут то, что считаю необходимым для моей страны» — примерно так это можно воспринимать. Но самое главное, в реальности ничего с Эрдоганом сделать европейские лидеры не могут. Страшно связываться, без США можно больно получить в ответ.



Приструнить зарвавшегося турецкого президента попробовали через ООН. Вот что сообщило РИА «Новости» 12 октября:

«Представители Германии, Великобритании, Франции, Польши, Бельгии и Эстонии заявили, что глубоко обеспокоены военной операцией Турции и призвали Анкару прекратить односторонние военные действия».



Обычный призыв в никуда. Тем более что американцы отреагировали на это более сдержанно, чем ожидалось. Точнее, представитель США нейтрализовала европейский призыв:

«Постпред США Келли Крафт же лишь указала, что Вашингтон не одобрял турецкую операцию. По ее словам, американская сторона предупредила Анкару о возможных последствиях, если действия турецкой армии развяжут руки боевикам ИГ (запрещенной в РФ. — Авт.) в регионе».



А что Россия? Тут тоже достаточно процитировать сообщение РИА Новости.

«Глава российской миссии в ООН Василий Небензя заявил, что все стороны должны проявить максимальную сдержанность в ходе этой операции. Он также подчеркнул, что "Источник мира" "является результатом демографического инжиниринга, который проводили некоторые члены коалиции на северо-востоке Сирии". По его словам, не стоит забывать, что Москва неоднократно призывала их "не экспериментировать с этим, не пытаться причислять арабские племена, которые традиционно там живут, к курдским"».



Решит ли Турция поставленные задачи

Увы, но для Турции выполнение поставленных задач практически невозможно. Во-первых, турки решили воевать с курдами, понимая под этим общим названием практически все племена, которые живут на северо-востоке Сирии. Если честно, это выглядит дико для страны, которая сама является частью не только европейского, но и азиатского мира.



Первые военные успехи, которые имеет турецкая армия благодаря применению авиации, противостоять которой курды не могут, скоро обернутся серьезным поражением Эрдогана. Драться же на земле турки не особенно рвутся. За время войны с ИГ курдские племена научились воевать. Это действительно сильные военные формирования, состоящие из обученных бойцов. Куда ведёт дорога МВФ. От экономических рецептов до народного взрыва в Эквадоре



Победу у Эрдогана «отберут» Асад и Путин. Причем главным победителем будет именно сирийский президент.



Авиация турок сделала курдов более сговорчивыми и миролюбивыми. Именно как военные специалисты они понимают бесперспективность боевых действий без нейтрализации авиации. А кто сможет «посадить» турецкие самолеты и вертолеты на землю? Кто имеет на вооружении необходимые средства ПВО? Асад!



Сегодня турки заставили курдов признать себя частью САР. Только этим объясняется ввод сирийской армии на подконтрольные курдам территории. Заметьте, курды добровольно разрешили сирийской армии дислоцироваться на собственной территории. Но армия Асада пришла не только с автоматами и танками. Армия пришла и с собственной ПВО.



При чем здесь Путин? Россия вроде бы прекратила военную операцию против террористов. Да и военные советники, которые присутствуют в сирийской армии, больше заняты военным строительством и расследованиями терактов, чем помощью в планировании военных операций.



Все так. Я уже рассказывал об авиабазе ВСК в Сирии и о самолетах, которые там дислоцируются. Вот сообщение от 14 октября:

ВКС РФ нанесли удар по опорным пунктам радикалов в районе поселка Аль-Накир и близ города Шейх-Мустафа, разрушили укрепления альянса джихадистов «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Идлиба. Данный боевой вылет был предпринят в ответ на обстрел боевиками позиций сирийской армии в окрестностях деревни Хан-Туман из реактивных систем залпового огня сегодня днем, как сообщает Masar Press Net.



Россия ушла, но Россия всегда поможет!

В целом можно сказать, что военная операция Турции против курдов, которая сегодня, по данным турецкой разведки, унесла жизни 18 военнослужащих турецкой армии и 500 курдов (плюс 200 пострадавших из числа мирных жителей), больше принесла выгоды Асаду, чем Эрдогану. Дальнейшее нахождение турецкой армии в курдских районах при поддержке курдов армией Асада грозит увеличением потерь без каких-либо реальных выгод. Если президент Турции не прекратит операцию и не начнет переговоры, Турция завязнет в этой операции на долгое время.



Турки это понимают. Наверное, скоро мы услышим о начале мирных переговоров между Турцией и Сирией при участии курдов. Ситуация в Сирии все больше запутывается. Сегодня понять цели и поставленные задачи разных сторон становится все сложнее и сложнее. Традиционного разделения на «наших» и «не наших» нет. Все стороны борются с международным терроризмом, но почему-то с разных сторон фронта.Разобраться в причинах вторжения Турции на территорию суверенного государства довольно просто. Да и о разработке такой операции было известно ещё весной. Разведка уже тогда сообщила о готовящемся нападении на курдов. Причем лидер Турции тогда получил предупреждение о том, что в случае нападения на чужую территорию его страна превращается в нарушителя сразу нескольких международных договоров и устава ООН.Нарушение международных договоров сегодня скорее норма, чем исключение. Напомню, что операция «Источник мира» — уже третья, которую турки проводят в Сирии. Были ещё «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». Именно в ходе этих операций Эрдогану удалось создать буферную зону между городами Аазазом и Джараблузом. Кроме этого, турецкая армия заняла город Африн.Официальная Анкара на все голоса убеждает мир в том, что операция «Источник мира» — это всего лишь продолжение разгрома террористов, желание турок не допустить перехода боевиков на собственную территорию. Это воспринимается экспертами как неуклюжая попытка прикрыть фиговым листком истинные цели вторжения.На самом деле цели операции озвучиваются лишь отчасти. Уничтожение возможного террористического коридора, через который боевики войдут в Турцию, — это скорее пиар-акция, чем реальная цель. Турки обладают всеми возможностями передушить боевиков на границе страны и без разрушения автономии курдов.Проблема курдов в Турции стоит довольно остро. Курды — разделенный народ. Часть племен живет в Турции, часть — в Сирии. Все попытки задавить стремление курдов к созданию собственной автономии на территории Турции Анкара успешно подавляла. Но с появлением в 2014 году политической автономии курдов в Сирии это стало делать все труднее и труднее.Проще говоря, усиление позиции курдов в САР для Турции достаточно опасно. Политическая автономия курдов Сирии угрожает появлением такой же автономии в Турции. А в конечном итоге — созданием объединенной политической автономии курдов обеих стран. Что грозит в отдаленной перспективе созданием самостоятельного курдского государства на территориях, принадлежащих туркам и сирийцам.По крайней мере, именно к таким мыслям подталкивают некоторые решения турецкого правительства. Вроде того, что сирийская курдская партия «Демократический союз» признается Анкарой террористической организацией только потому, что она сотрудничает с сепаратистами из турецкой Рабочей партии Курдистана. Эта партия из-за своего сепаратизма, точнее, из-за призывов создать политическую автономию курдов в составе Турции, признана Анкарой террористической организацией.Возможно, для некоторых читателей станет откровением, что операция «Источник мира» стала прямым следствием действий президента США Трампа. Более того, перед началом этой операции президенты двух стран провели телефонный разговор, в котором по некоторым предположениям, естественно, затрагивалась тема курдов.Мне кажется, что турецкий президент прекрасно «просчитал» Трампа. Американец сегодня в такой ситуации, когда нужно прилагать больше усилий для внутренних достижений, чем для утверждения ведущей роли США в мире. Выборы всегда выбивают на какое-то время Соединенные Штаты из международной жизни.Трамп многократно заявлял о необходимости вывода американских войск из регионов войны. В том числе и из Сирии. Кстати, вывод происходил достаточно давно. Но не одномоментно, а постепенно. С логистикой у американской армии, как показали учения в Европе, проблем достаточно много. Потому и вытаскивали подразделения кусками. Об этом знают не только союзники, но и противники американцев.Возникает другой вопрос. А как войска коалиции? Без турок, естественно. Останутся ли они после ухода американцев? Ответ очевиден. Коалиция героически сбежит ещё до полного вывода армии США. В ближайшее время мы об этом услышим. Неспособны европейцы вести боевые операции без американского зонтика над головой. Слабоваты в коленках современные европейцы.Так что, по моему мнению, действия турецкого президента согласованы с главным союзником курдов — американцами. Более того, американцы прямо подтолкнули Эрдогана к проведению этой операции. Для чего? Увы, для США важно сохранить имидж супердержавы. А успехи турок на первом этапе операции как раз и будут этому способствовать. «Пока мы были в этом регионе, там был мир! Но стоило уйти оттуда армии США, война вспыхнула с новой силой».А как же дипломатические шаги США по осуждению агрессии Турции? Как же законопроекты по санкциям против Турции? А никак. Мы прекрасно видели, как могут работать в этом направлении американцы на примере России, Китая, Ирана. А что мы видим сегодня? Мышиная возня с имитацией кипучей деятельности. Трамп не одобрил действия Эрдогана и погрозил ему пальчиком.Интересна реакция мировых лидеров на события в Сирии. Напомню, что Турция является членом коалиции. Не самостоятельным участником, а именно членом команды НАТО из 28 стран. Причем, пока Эрдогана сдерживал Трамп, Меркель, Макрон и Джонсон были уверены в том, что руководят Европой. Что ЕС и НАТО без их разрешения не смогут ничего сделать самостоятельно.А что получилось? Президент Турции фактически плюнул им в лицо. Всяк сверчок знай свой шесток. «Это мой регион, и я буду делать тут то, что считаю необходимым для моей страны» — примерно так это можно воспринимать. Но самое главное, в реальности ничего с Эрдоганом сделать европейские лидеры не могут. Страшно связываться, без США можно больно получить в ответ.Приструнить зарвавшегося турецкого президента попробовали через ООН. Вот что сообщило РИА «Новости» 12 октября:Обычный призыв в никуда. Тем более что американцы отреагировали на это более сдержанно, чем ожидалось. Точнее, представитель США нейтрализовала европейский призыв:А что Россия? Тут тоже достаточно процитировать сообщение РИА Новости.Увы, но для Турции выполнение поставленных задач практически невозможно. Во-первых, турки решили воевать с курдами, понимая под этим общим названием практически все племена, которые живут на северо-востоке Сирии. Если честно, это выглядит дико для страны, которая сама является частью не только европейского, но и азиатского мира.Первые военные успехи, которые имеет турецкая армия благодаря применению авиации, противостоять которой курды не могут, скоро обернутся серьезным поражением Эрдогана. Драться же на земле турки не особенно рвутся. За время войны с ИГ курдские племена научились воевать. Это действительно сильные военные формирования, состоящие из обученных бойцов.Победу у Эрдогана «отберут» Асад и Путин. Причем главным победителем будет именно сирийский президент.Авиация турок сделала курдов более сговорчивыми и миролюбивыми. Именно как военные специалисты они понимают бесперспективность боевых действий без нейтрализации авиации. А кто сможет «посадить» турецкие самолеты и вертолеты на землю? Кто имеет на вооружении необходимые средства ПВО? Асад!Сегодня турки заставили курдов признать себя частью САР. Только этим объясняется ввод сирийской армии на подконтрольные курдам территории. Заметьте, курды добровольно разрешили сирийской армии дислоцироваться на собственной территории. Но армия Асада пришла не только с автоматами и танками. Армия пришла и с собственной ПВО.При чем здесь Путин? Россия вроде бы прекратила военную операцию против террористов. Да и военные советники, которые присутствуют в сирийской армии, больше заняты военным строительством и расследованиями терактов, чем помощью в планировании военных операций.Все так. Я уже рассказывал об авиабазе ВСК в Сирии и о самолетах, которые там дислоцируются. Вот сообщение от 14 октября:В целом можно сказать, что военная операция Турции против курдов, которая сегодня, по данным турецкой разведки, унесла жизни 18 военнослужащих турецкой армии и 500 курдов (плюс 200 пострадавших из числа мирных жителей), больше принесла выгоды Асаду, чем Эрдогану. Дальнейшее нахождение турецкой армии в курдских районах при поддержке курдов армией Асада грозит увеличением потерь без каких-либо реальных выгод. Если президент Турции не прекратит операцию и не начнет переговоры, Турция завязнет в этой операции на долгое время.Турки это понимают. Наверное, скоро мы услышим о начале мирных переговоров между Турцией и Сирией при участии курдов. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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