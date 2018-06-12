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В военном институте Киева произошло массовое отравление
12 июня 2018, 00:09 • 53 • Украина
В Военном институте телекоммуникации и информатизации в Киеве произошло массовое отравление. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
@news112ua Twitter
«В санитарную часть Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут обратились курсанты с жалобами на боль в животе и тошноту», — говорится в сообщении.
Число отравившихся курсантов не уточняется.
Организована служебная проверка.
Ранее сообщалось, что в украинских Черкассах после школьной линейки госпитализировали 56 человек.
Также Nation News передавал, что в Вологодской области было возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников.
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