В ВМС Украины заявили об усилении флота России в Крыму

Россия после 2014 года усилила корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

Об этом информирует УНИАН.

Как отметил Воронченко, в настоящее время у России в этом регионе уже 42 корабля вместо 29, при этом 12 из них являются носителями ракетного оружия.

Он также добавил, что за указанный период число российских подводных лодок в Крыму возросло с двух до семи, шесть из них оснащены современным оборудованием.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит оснащать армию и флот новейшими видами вооружения и техникой, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами.

В декабре Путин поставил задачу в ближайшие годы активно наращивать боевые возможности Военно-морского флота.