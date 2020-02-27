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В ВМС Украины заявили об усилении флота России в Крыму
27 февраля 2020, 11:24 • 42 • Украина
Россия после 2014 года усилила корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
© Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Об этом информирует УНИАН.
Как отметил Воронченко, в настоящее время у России в этом регионе уже 42 корабля вместо 29, при этом 12 из них являются носителями ракетного оружия.
Он также добавил, что за указанный период число российских подводных лодок в Крыму возросло с двух до семи, шесть из них оснащены современным оборудованием.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит оснащать армию и флот новейшими видами вооружения и техникой, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами.
В декабре Путин поставил задачу в ближайшие годы активно наращивать боевые возможности Военно-морского флота.
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